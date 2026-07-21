Desetine povrijeđenih u nesrećama uzrokovanim kišom u Khyber Pakhtunkhwa, u provinciji Pendžab u proteklih 48 sati

Usljed običnih kiša i bujica smrtno stradalo 15 ljudi širom Pakistana Desetine povrijeđenih u nesrećama uzrokovanim kišom u Khyber Pakhtunkhwa, u provinciji Pendžab u proteklih 48 sati

Najmanje 15 ljudi je poginulo, a desetine povrijeđeno širom Pakistana nakon velikih kiša i bujičnih poplava koje su pogodile sjeverozapadne i sjeveroistočne dijelove zemlje, objavila je u utorak agencija za upravljanje katastrofama.

Sjeverozapadna provincija Khyber Pakhtunkhwa prijavila je 12 smrtnih slučajeva u proteklih 48 sati, navodi se u saopštenju pokrajinske uprave za katastrofe.

Najmanje 18 ljudi je povrijeđeno u nesrećama uzrokovanim kišom u okruzima Mardan, Peshawar, Buner, Dir i Abbottabad.

Još tri osobe su poginule, a više od deset je povrijeđeno u sjeveroistočnoj provinciji Punjab, gdje su velike kiše pogodile Rawalpindi, Gujrat, Jhelum, Narowal i druge okruge.

Snimci emitovani na lokalnom emiteru Geo News pokazuju poplavljene puteve i ulice, sa desetinama vozila zaglavljenih u kišnici od koljena do pojasa u nekoliko okruga.

Nekoliko dijelova Kašmira koji je pod upravom Pakistana također je primilo ogromne kiše u posljednja tri dana.

Slikovita dolina Neelam je najteže pogođena, gdje su klizišta i bujične poplave blokirale puteve i odnijele vozila i stoku.

Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama izdala je upozorenje širom zemlje na bujične poplave.