Usljed običnih kiša i bujica smrtno stradalo 15 ljudi širom Pakistana

Amir Latif Arain
21. juli 2026.•Ažuriranje: 21. juli 2026.
Najmanje 15 ljudi je poginulo, a desetine povrijeđeno širom Pakistana nakon velikih kiša i bujičnih poplava koje su pogodile sjeverozapadne i sjeveroistočne dijelove zemlje, objavila je u utorak agencija za upravljanje katastrofama.
Sjeverozapadna provincija Khyber Pakhtunkhwa prijavila je 12 smrtnih slučajeva u proteklih 48 sati, navodi se u saopštenju pokrajinske uprave za katastrofe.
Najmanje 18 ljudi je povrijeđeno u nesrećama uzrokovanim kišom u okruzima Mardan, Peshawar, Buner, Dir i Abbottabad.
Još tri osobe su poginule, a više od deset je povrijeđeno u sjeveroistočnoj provinciji Punjab, gdje su velike kiše pogodile Rawalpindi, Gujrat, Jhelum, Narowal i druge okruge.
Snimci emitovani na lokalnom emiteru Geo News pokazuju poplavljene puteve i ulice, sa desetinama vozila zaglavljenih u kišnici od koljena do pojasa u nekoliko okruga.
Nekoliko dijelova Kašmira koji je pod upravom Pakistana također je primilo ogromne kiše u posljednja tri dana.
Slikovita dolina Neelam je najteže pogođena, gdje su klizišta i bujične poplave blokirale puteve i odnijele vozila i stoku.
Nacionalna uprava za upravljanje katastrofama izdala je upozorenje širom zemlje na bujične poplave.