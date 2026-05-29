Budimpešta je pristala na mjere protiv korupcije i jačanje vladavine prava, a mađarskim studentima ponovo otvoren program Erasmus

Ursula von der Leyen najavila isplatu 16 milijardi eura iz fondova EU za Mađarsku Budimpešta je pristala na mjere protiv korupcije i jačanje vladavine prava, a mađarskim studentima ponovo otvoren program Erasmus

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i mađarski premijer Peter Magyar postigli su danas u Briselu dogovor o isplati više od 16 milijardi eura iz fondova Evropske unije (EU) za Mađarsku, javlja Anadolu.

U zamjenu za isplatu zamrznutih sredstava, Budimpešta se obavezala na reforme i investicije.

Von der Leyen najavila je da bi deset milijardi eura zamrznutih sredstava EU moglo biti oslobođeno u zamjenu za reforme koje se Mađarska obavezala na oblasti borbe protiv korupcije i poštovanja vladavine prava.

Na prvoj zajedničkoj konferenciji za novinare s Magyarom u Briselu, Von der Leyen je izjavila da je nova mađarska vlada u kratkom vremenu poduzela značajne korake kako bi ubrzala ekonomski oporavak, borila se protiv korupcije i ponovno uspostavila vladavinu prava.

Von der Leyen je izjavila da Mađarska sarađuje s Evropskom komisijom na sveobuhvatnom paketu reformi kako bi se riješila zabrinutost zbog korupcije i vladavine prava, te da je zemlja odlučila da se pridruži Evropskom javnom tužilaštvu (EPPO) kako bi zaštitila buduća sredstva EU.

Von der Leyen je napomenula da je Mađarska pristala da ojača svoju Agenciju za borbu protiv korupcije i integriteta, pojača borbu protiv sukoba interesa i spriječi nepravilnosti revizijom zakonodavstva o javnim nabavkama.

Također je najavila postepeno ukidanje fondova za javno dobro (PITS) koji imaju značajan utjecaj na ključne sektore mađarske ekonomije, navodeći da bi to smanjilo rizik da državni resursi padnu pod kontrolu određenih grupa.

"Zadovoljstvo mi je danas objaviti da se Mađarskoj može osloboditi deset milijardi eura."

Von der Leyen je izjavila i da će 4,2 milijarde eura kohezijskih sredstava, zamrznutih u okviru mehanizma uslovljavanja, biti oslobođeno zahvaljujući napretku u vladavini prava, a dodatnih 2,2 milijarde eura kohezijskih sredstava bit će oslobođeno u zamjenu za reforme u području akademskih sloboda.

Također je najavila da će mađarski studenti ponovo moći učestvovati u programu Erasmus, počevši od sljedeće akademske godine.

Von der Leyen je naglasila da je oslobađanje sredstava uslovljeno usvajanjem i provedbom reformi, napominjući da će se sredstva postepeno prebacivati ​​nakon što stupe na snagu relevantni zakonski propisi.

EU je postepeno zamrznula milijarde eura sredstava dodijeljenih Mađarskoj tokom mandata bivšeg premijera Viktora Orbana zbog zabrinutosti u vezi s vladavinom prava, borbom protiv korupcije, transparentnošću u javnim nabavkama i temeljnim pravima.

Brisel je posebno uslovljavao oslobađanje sredstava reformama vezanim za nezavisnost pravosuđa, sprečavanje sukoba interesa i nadzor nad fondovima EU.

Tenzije između EU i Mađarske počele su 2010. godine, kada je blok optužio vladu Viktora Orbana za promociju konzervativnih politika koje su u suprotnosti s pravilima EU.

Kasnije je EU odlučila pokrenuti postupak po članu 7, pojačavajući kritike zbog korupcije, slobode medija i ljudskih prava, a finansiranje EU je uslovljeno zbog zabrinutosti u vezi s vladavinom prava.

Mađarska stranka Tisza pobijedila je Orbana na parlamentarnim izborima 12. aprila, čime je okončana Orbanova 16-godišnja vladavina.