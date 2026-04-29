Ursula von der Leyen: EU traži trajni mir na Bliskom istoku i obnovu plovidbe Hormuškim moreuzom Naš zajednički cilj je sada vidjeti trajni kraj rata, što uključuje i vraćanje pune i trajne slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu bez naplate naknade, kazala je predsjednica Evropske komisije

Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da blok radi na trajnom okončanju sukoba na Bliskom istoku, naglašavajući potrebu za vraćanjem pomorske sigurnosti u Hormuškom moreuzu, javlja Anadolu.

Obraćajući se Evropskom parlamentu, Von der Leyen je rekla da nedavno zatišje u borbama nudi priliku za unapređenje diplomatskih napora, uključujući održavanje primirja između Irana i Libana.

"Naš zajednički cilj je sada vidjeti trajni kraj rata, što uključuje i vraćanje pune i trajne slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu bez naplate naknada", rekla je.

"I podjednako je jasno da će svaki mirovni sporazum morati riješiti iranski nuklearni i balistički raketni program", dodala je.

Von der Leyen je rekla da su se lideri EU sastali s regionalnim partnerima, uključujući Egipat, Liban, Siriju i Jordan, kao i s generalnim sekretarom Vijeća za saradnju u Zaljevu, kako bi koordinirali napore za deeskalaciju i stabilnost.

Međutim, upozorila je da bi ekonomske posljedice sukoba mogle trajati "mjesecima ili čak godinama", posebno na energetskim tržištima, jer poremećaji na ključnim brodskim rutama rizikuju porast globalnih cijena.

Ističući uticaj, Von der Leyen je rekla da se evropski račun za uvoz fosilnih goriva povećao za više od 27 milijardi eura (31,6 milijardi dolara) za samo 60 dana sukoba, "bez ijednog dodatnog molekula energije".

Rekla je da kriza naglašava ranjivost EU na uvoz fosilnih goriva i pozvala na ubrzanje prelaska na domaću proizvodnju energije.

"Moramo smanjiti našu preveliku ovisnost o uvozu fosilnih goriva i moramo pojačati našu domaću, pristupačnu opskrbu čistom energijom", rekla je, ukazujući na obnovljive izvore energije i nuklearnu energiju kao ključne stubove.

Von der Leyen je naglasila potrebu za jačom koordinacijom među državama članicama EU o rezervama goriva i skladištenju plina, kao i ciljanu podršku ranjivim domaćinstvima i industrijama kako bi se izbjeglo ponavljanje skupih, neciljanih mjera viđenih tokom prethodne energetske krize.

Dodala je da će elektrifikacija i energetska efikasnost biti ključne za smanjenje potražnje i zaštitu Evrope od budućih šokova, napominjući da su zemlje s većim udjelom energije s niskim udjelom ugljika manje pogođene volatilnošću cijena.

Predsjednica komisije je rekla i da će EU do ljeta predstaviti akcioni plan za elektrifikaciju, uz šire napore za modernizaciju energetske infrastrukture i jačanje ekonomske sigurnosti.