Uprkos prekidu vatre: Izraelska vojska ubila Palestinca, ranila dvoje ljudi u Gazi

Rania R.a. Abushamala
29 April 2026•Ažuriranje: 29 April 2026
Jedan Palestinac je ubijen, a dvije osobe su povrijeđene u izraelskim napadima u Pojasu Gaze u srijedu, u posljednjem kršenju prekida vatre koji je na snazi od prošlog oktobra, rekli su medicinski izvori, javlja Anadolu.
Izvori su rekli da je muškarac ubijen, a njegovo tijelo prevezeno u bolnicu Al-Shifa u gradu Gazi nakon izraelskog napada dronom u području Al-Twam, sjeverozapadno od grada.
U sjevernom gradu Beit Lahia, žena je povrijeđena u izraelskom napadu, rekli su medicinski izvori i očevici.
I mladi Palestinac je ranjen nakon što je izraelski dron bacio bombu u području Sheikh Nasser, istočno od Khan Younisa u južnoj Gazi.
Ranije u srijedu, izraelska vojska je srušila kuće i stambene zgrade u područjima pod svojom kontrolom istočno od naselja Zeitoun, jugoistočno od grada Gaze, usred artiljerijskog granatiranja i pucnjave u blizini, rekli su svjedoci.
Izraelska vojska je granatirala i područja istočno od Deir al-Balaha u centralnoj Gazi, dok su izraelske pomorske snage gađale obalu Khan Younisa granatiranjem i pucnjavom, prema lokalnim izvorima.
Izraelski napadi ubili su oko 823 Palestinca i ranili 2.308 od stupanja na snagu primirja 10. oktobra 2025. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.
Sporazum o prekidu vatre postignut je nakon dvije godine genocidnog rata koji je počeo 8. oktobra 2023. godine, ubivši najmanje 72.600 Palestinaca, ranivši više od 172.400 i uzrokujući masovno uništenje koje je pogodilo oko 90 posto civilne infrastrukture.