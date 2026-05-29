Uprkos prekidu vatre: Izrael izveo napad na zdravstveni centar u južnom Libanu Libanska agencija tvrdi da je zračni napad pogodio i grad u blizini Tira uoči sigurnosnih pregovora između izraelske i libanske vojne delegacije u SAD-u

Izraelska vojska izvela je u petak zračni napad na zdravstveni centar u južnom Libanu uprkos trenutnom prekidu vatre, prema zvaničnoj libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji (NNA), prenosi Anadolu.

Izraelski ratni avioni izveli su napad na grad Maaroub, u blizini južnog grada Tira, ranivši nekoliko ljudi, navodi se u izvještaju.

Agencija je objavila da je Izrael izveo zračni napad na zdravstveni centar u gradu Deir Qanoun al-Nahr u okrugu Tir.

Nije bilo informacija o eventualnim žrtvama ili šteti u zdravstvenoj ustanovi.

Napadi su se dogodili uoči sigurnosnih pregovora koji su trebali biti održani kasnije u petak u SAD-u između izraelske i libanske vojne delegacije.

Izrael je nastavio s napadima na Liban uprkos prekidu vatre koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen za 45 dana, do početka jula.

Od 2. marta, Izrael provodi proširenu vojnu kampanju u Libanu, okupirajući nekoliko gradova na jugu zemlje.

Prema podacima Ministarstva zdravstva Libana, u izraelskim napadima od tada je ubijeno 3.324 ljudi.

Dok izraelske snage nastavljaju napade i rušenje u južnom Libanu, Hezbollah je odgovorio ciljajući izraelske trupe, optužujući Izrael za višestruko kršenje sporazuma o prekidu vatre.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je 25. maja da je naredio vojsci da intenzivira napade na Liban.