Uprkos američko-iranskom sporazumu: Izrael poručio da će vojska ostati u zoni dubokoj 10 kilometara unutar Libana Izraelska vojska objavila kartu koja pokazuje raspoređivanje snaga do 10 kilometara unutar libanske teritorije

Izraelska vojska objavila je u četvrtak kartu koja pokazuje da njene snage i dalje ostaju raspoređene u zoni koja se proteže do 10 kilometara unutar južnog Libana, uprkos memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana koji uključuje obustavu vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.

U objavi na društvenoj mreži X vojska je saopćila da njene snage ostaju raspoređene unutar onoga što je opisala kao "sigurnosnu zonu" na libanskoj teritoriji, u skladu s "operativnim potrebama".

Navodi se da će vojnici nastaviti djelovati na tom području radi uklanjanja prijetnji i jačanja zaštite stanovnika sjevernog Izraela.

Vojska je uz saopćenje priložila kartu koja prikazuje obim njenog raspoređivanja na širokom području južnog Libana.

Prema karti, izraelske snage nalaze se na različitim dubinama, od približno šest do deset kilometara unutar libanske teritorije.

U pojedinim zapadnim i centralnim sektorima raspoređivanje doseže gotovo deset kilometara u unutrašnjost, pri čemu se dijelovi zone protežu prema sjeveru, do rijeke Litani.

Objava je uslijedila dan nakon što su SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba koji je počeo nakon što su Washington i Tel Aviv 28. februara pokrenuli vojne napade na Iran.

Sporazum od 14 tačaka predviđa trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban.

Iranski zvaničnici više puta su isticali da je okončanje izraelskih napada i vojnih operacija u Libanu jedan od ključnih ciljeva sporazuma.

Međutim, izraelski politički i vojni lideri nagovijestili su da će ofanziva u Libanu biti nastavljena uprkos memorandumu.

Od 2. marta Izrael je proširio napade u Libanu, pri čemu je ubijeno 3.884 ljudi, a ranjeno 11.856, prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva.

Izrael i dalje okupira dijelove južnog Libana, od kojih neke već decenijama, dok su drugi zauzeti tokom sukoba 2023–2024. godine, a posljednja ofanziva proširila je dubinu njegovog vojnog prisustva na više od deset kilometara unutar libanske teritorije.