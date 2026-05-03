Uprava nuklearne elektrane Zaporožje optužila Ukrajinu za napad dronom na laboratorij za mjerenje zračenja Napad na vanjski laboratorij stvara prijetnju nuklearnoj sigurnosti, tvrdi uprava

Uprava nuklearne elektrane Zaporožje u nedjelju je optužila Ukrajinu da je izvela napad dronom na vanjski laboratorij za monitoring zračenja, navodeći da je time ugrožena radijacijska sigurnost postrojenja.

"Oružane snage Ukrajine stvaraju prijetnju radijacijskoj sigurnosti nuklearne elektrane Zaporožje. Danas tokom dana izvršile su napad dronom na vanjski laboratorij za monitoring zračenja", saopćila je pres služba elektrane na ruskoj društvenoj mreži Max.

Dodaje se da u napadu nije bilo žrtava te da elektrana nastavlja normalan rad, kao i da nije utvrđena kritična šteta na opremi.

"Nuklearna elektrana Zaporožje nastavlja funkcionisati u sigurnom režimu. Situacija je pod kontrolom", navodi se u saopćenju.

Uprava je također saopćila da je o napadu obavijestila inspektore Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).

Laboratorij, kako se navodi, omogućava kontinuirani nadzor radijacijske situacije oko postrojenja, praćenje meteoroloških parametara i prikupljanje podataka potrebnih za procjenu mogućih scenarija u slučaju vanrednih situacija s radiološkim posljedicama.

U saopćenju se upozorava da postupci Ukrajine predstavljaju prijetnju ne samo nuklearnoj sigurnosti, nego i sistemu monitoringa zračenja, što bi moglo utjecati na pravovremenu procjenu i reagovanje u slučaju incidenta.