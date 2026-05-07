Upozorenje stručnjaka: Plastični otpad širi opasne hemikalije kroz mora Istraživači su otkrili da plastični otpad u Crnom moru prenosi otrovne supstance, što povećava rizike za morske ekosisteme i ljudsko zdravlje

Turski naučnici koji proučavaju zagađenje plastikom u Crnom moru otkrili su da plastični otpad može nositi opasne hemikalije i širiti ih kroz morski ekosistem.

"Iako smo prethodno pokazali distribuciju plastike u morskom okruženju i živim organizmima, njihov odnos sa zagađivačima nije ranije otkriven. Ovo je prvi put za turska mora i Crno more", rekla je istraživačica Ulgen Aytan s Univerziteta "Recep Tayyip Erdogan", u razgovoru za Anadolu.

Navela je da je studija pokazala da plastika pomaže u širenju i zadržavanju opasnih hemikalija u Crnom moru, što predstavlja rizik za morske ekosisteme i ljudsko zdravlje.

"U Crnom moru plastika nije samo morski otpad, već i mobilne površine zagađivača sposobne su za prenošenje i zadržavanje štetnih hemikalija", rekla je.

"Možemo čak otkriti hemikalije na plastici koje se ne mogu naći u morskoj vodi", dodala je: "Ovo još jednom pokazuje da je plastika nepredvidiv i složen zagađivač."

Zagađenje plastikom u Crnom moru se povećava zbog ljudske aktivnosti i poluzatvorene strukture mora, upozorila je, napominjući da zagađenje šteti morskom životu u cijelom lancu ishrane, od planktona do glavnih predatora.

- Visoka hemijska opterećenja -

Aytan i istraživači iz Istraživačkog centra TUBITAK Marmara analizirali su različite vrste plastike koja se obično nalazi u Crnom moru nakon što je ostala u morskom okruženju godinu dana kako bi ispitali da li oslobađa otrovne hemikalije.

Ispitali su hemikalije dodane tokom proizvodnje plastike, uključujući PCB-e, pesticide i PAH-ove, kao i perzistentne organske zagađivače, koji se ne razgrađuju lako u prirodi i mogu se akumulirati u živim organizmima.

Uzorci su prikupljeni s obale Rize u jugoistočnom Crnom moru, važnom ribolovnom području gdje se mikroplastika često nalazi u komercijalnim vrstama riba.

Studija je obuhvatila tri kategorije plastike: proizvode za jednokratnu upotrebu kao što su torbe za kupovinu, boce i čaše; maske i rukavice koje su se široko koristile tokom pandemije COVID-19 i ribarske mreže.

Rekla je da različite vrste plastike imaju različite kapacitete za zadržavanje zagađivača.

"Jedan od upečatljivih nalaza bio je da su hemikalije aditiva iz plastike pronađene u višim nivoima od perzistentnih organskih zagađivača u mnogim uzorcima", rekla je.

"Primijetili smo posebno visoka hemijska opterećenja u plastici kao što su rukavice, maske i tekstilna vlakna."

Aytan je rekla da plastika počinje ispuštati vlastite hemikalije u morski okoliš čim uđe u more.

Istovremeno, perzistentni zagađivači oslobođeni ljudskim aktivnostima akumuliraju se na plastičnim površinama, dodala je.

- Potrošačke navike su važne -

Aytan je rekla da plastika predstavlja sve veću prijetnju u cijelom morskom lancu ishrane.

"Plastična boca koja se ležerno koristi u svakodnevnom životu može predstavljati veliku prijetnju i ekosistemu i ljudskom zdravlju", rekla je.

"Naše potrošačke navike direktno utječu na zdravlje mora i njegovo funkcionisanje."

Upozorila je da će se zagađenje plastikom nastaviti akumulirati u poluzatvorenim morima poput Crnog mora, povećavajući pritisak na ekosistem i rizike za lanac ishrane.

Aytan je rekla da će smanjenje zagađenja plastikom zahtijevati jače politike prevencije i poboljšane sisteme upravljanja otpadom.

"Zagađenje se mora spriječiti na izvoru, a upravljanje otpadom se mora ojačati", dodala je.