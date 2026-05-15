Upozorenje njemačkog generala: Rusija se sprema za veliki rat protiv Zapada do 2029. Prijetnja je stvarna i veoma je blizu, rekao je general Breuer

Najviši njemački general upozorio je u petak da se Rusija ubrzano naoružava i uspostavlja nove vojne strukture kako bi vojno izazvala Zapad do 2029. godine, prenosi Anadolu.

"Vidimo da se Rusija priprema da bude sposobna za vođenje rata velikih razmjera protiv Zapada", rekao je general Carsten Breuer na skupu njemačkih katolika u Wurzburgu, dodajući da NATO saveznici moraju povećati svoje vojne kapacitete.

On je napomenuo da najnoviji obavještajni izvještaji ukazuju na to da Rusija uspostavlja nove garnizone te da njen novi arsenal oružja sugeriše da Moskva želi biti sposobna za vođenje velikog rata protiv Zapada do 2029. godine.

"Prijetnja je stvarna i veoma je blizu", rekao je Breuer.



​​​​​​​"Kao vojnik, gledam najgori mogući scenario i kažem da do 2029. godine moramo biti spremni. Moramo biti spremni da odvratimo Rusiju, tako da o tome nikada ni ne razmišlja."