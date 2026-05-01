Upozorenje iz Ramallaha: Hanna poziva na međunarodnu zaštitu kršćana u Jerusalemu – Hanna navodi porast kršenja prava kršćanskih institucija i poziva na međunarodnu akciju

Arhiepiskop Atallah Hanna, poglavar Sebasteje Grčke pravoslavne crkve u Jerusalemu, osudio je u petak raniji napad izraelskog okupatora na časnu sestru u tom gradu, upozorivši da takvi incidenti odražavaju sve veću zabrinutost za budućnost kršćanskog prisustva u Svetoj zemlji, prenosi Anadolu.

Hanna je na Facebooku naveo da „napad na časnu sestru u gradu Jerusalemu dolazi usred eskalacije kršenja prava kršćanskih institucija u gradu“.

Dodao je da „ovo odražava sve veću zabrinutost za budućnost historijskog kršćanskog prisustva u Svetoj zemlji“.

U objavi, koja je bila popraćena video-snimkom, upozorio je da takvi napadi „više nisu izolovani incidenti, već dio ponavljajućeg obrasca koji prijeti kršćanskom prisustvu“, pozivajući na međunarodnu akciju kako bi se oni zaustavili.

Časna sestra je povrijeđena u utorak u napadu koji je izveo izraelski okupator u okupiranom Istočnom Jerusalemu i prebačena je u bolnicu na liječenje, prema video-snimku koji dokumentuje incident koji se naširoko širi.

Novinski portal The Times of Israel objavio je da časna sestra radi u Francuskoj biblijskoj i arheološkoj školi, ne navodeći više detalja o njenom identitetu ili nacionalnosti.

Stotine sveštenika i časnih sestara iz cijelog svijeta služe u crkvama i vjerskim institucijama u okupiranom Istočnom Jerusalemu.

Posljednjih godina zabilježen je primjetan porast napada Izraelaca na kršćansko i muslimansko sveštenstvo, kao i na vjerske objekte u Jerusalemu.

Crkve u Jerusalemu su u više navrata pozivale izraelske vlasti da odlučno djeluju kako bi zaustavile takve napade.