Povratak je uslijedio nakon što je Pakistan saopćio da će u ponedjeljak predati Teheranu 22 člana posade broda MV Touska

UPDATE - U Iran vraćeno 15 članova posade iranskog broda zaplijenjenog od strane SAD-a Povratak je uslijedio nakon što je Pakistan saopćio da će u ponedjeljak predati Teheranu 22 člana posade broda MV Touska

Petnaest članova iranskog broda "MV Touska", kojeg je zaplijenio SAD, stiglo je u Iran, objavila je u ponedjeljak poluzvanična novinska agencija Fars, prenosi Anadolu.

Njihov dolazak uslijedio je nakon što je Pakistan saopćio da će u ponedjeljak predati Teheranu 22 člana posade broda, opisujući taj potez kao "mjeru izgradnje povjerenja" između Teherana i Washingtona usred napetosti u Hormuškom moreuzu.

Islamabad "pozdravlja takve mjere izgradnje povjerenja i nastavit će olakšavati dijalog i diplomatiju, istovremeno nastavljajući s kontinuiranim posredničkim naporima za regionalni mir i sigurnost", saopćilo je pakistansko Ministarstvo vanjskih poslova.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopćila je u nedjelju da su američke snage prebacile 22 člana posade sa broda "MV Touska" u Pakistan radi repatrijacije.

Američke pomorske snage zaplijenile su plovilo 19. aprila u Omanskom zaljevu, koji povezuje Arapsko more i Hormuški moreuz, nakon što se navodno nije pridržavao blokade koju je Washington nametnuo iranskim lukama.

Šest dodatnih putnika je već prošle sedmice prebačeno u drugu zemlju u regionu radi repatrijacije, prema riječima portparola CENTCOM-a, kapetana Tima Hawkinsa.

"Povratak se koordinira uz podršku i iranske i američke strane", dodalo je ministarstvo.

Tenzije u regiji su eskalirale nakon što su SAD i Izrael 28. februara pokrenuli napade na Iran, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Od 13. aprila, SAD sprovodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u strateškom plovnom putu.

Dvosedmično primirje proglašeno je 8. aprila posredovanjem Pakistana, nakon čega su uslijedili direktni pregovori u Islamabadu 11. aprila, ali nije postignut dogovor o trajnom primirju.

Predsjednik SAD-a Donald Trump kasnije je produžio primirje bez postavljanja novog roka, nakon zahtjeva Pakistana.