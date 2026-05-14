UPDATE - Ruski napadi dronovima na Kijev: Pet mrtvih, među žrtvama i 12-godišnja djevojčica

Elena Teslova
14 Maj 2026•Ažuriranje: 14 Maj 2026
Broj poginulih uslijed ruskog vazdušnog napada velikih razmjera na Ukrajinu porastao je na pet, izjavio je u četvrtak gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, prenosi Anadolu.
"Pet osoba je ubijeno u Kijevu. Spasioci su iz ruševina izvukli tijelo 12-godišnje djevojčice. Operacije potrage i spašavanja na mjestu udara se nastavljaju", objavio je on na Telegramu.
Odvojeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je na Telegramu da je najmanje 40 osoba povrijeđeno u glavnom gradu Ukrajine, dodajući da je još sedam osoba povrijeđeno u regiji Kijeva, 28 u Harkovu i dvije u regiji Odese.
U drugoj objavi na Telegramu, Zelenski je rekao da je Rusija tokom noći lansirala više od 670 jurišnih dronova i 56 projektila na Ukrajinu.
"Bilo je udara balističkim, aerobalističkim i krstarećim projektila. Glavna meta ovog napada bio je Kijev", rekao je on.
"Razaranja su zabilježena i u regiji Kijeva, dok su slični teroristički napadi ciljali energetsku infrastrukturu u Kremenčuku, kao i lučke i stambene zgrade u Čornomorsku."
Zelenski je dodao da su od početka srijede ruske snage koristile više od 1.560 dronova protiv Ukrajine.
Također je izviješteno da je jedna žena ubijena u Hersonu, a lokalne vlasti su saopštile da su vozila koja pripadaju humanitarnoj misiji UN-a dospjela pod vatru.
Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je izvođenje masovnih vazdušnih udara tokom noći, tvrdeći da je ciljalo ukrajinsku vojnu infrastrukturu kao odgovor na napade Kijeva na rusku energetsku infrastrukturu.