UPDATE - Ruski napadi dronovima na Kijev: Pet mrtvih, među žrtvama i 12-godišnja djevojčica Rusija lansirala 1.560 dronova na Ukrajinu od srijede ujutro, rekao je ukrajinski predsjednik

Broj poginulih uslijed ruskog vazdušnog napada velikih razmjera na Ukrajinu porastao je na pet, izjavio je u četvrtak gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko, prenosi Anadolu.

"Pet osoba je ubijeno u Kijevu. Spasioci su iz ruševina izvukli tijelo 12-godišnje djevojčice. Operacije potrage i spašavanja na mjestu udara se nastavljaju", objavio je on na Telegramu.

Odvojeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski naveo je na Telegramu da je najmanje 40 osoba povrijeđeno u glavnom gradu Ukrajine, dodajući da je još sedam osoba povrijeđeno u regiji Kijeva, 28 u Harkovu i dvije u regiji Odese.

U drugoj objavi na Telegramu, Zelenski je rekao da je Rusija tokom noći lansirala više od 670 jurišnih dronova i 56 projektila na Ukrajinu.

"Bilo je udara balističkim, aerobalističkim i krstarećim projektila. Glavna meta ovog napada bio je Kijev", rekao je on.

"Razaranja su zabilježena i u regiji Kijeva, dok su slični teroristički napadi ciljali energetsku infrastrukturu u Kremenčuku, kao i lučke i stambene zgrade u Čornomorsku."

Zelenski je dodao da su od početka srijede ruske snage koristile više od 1.560 dronova protiv Ukrajine.

Također je izviješteno da je jedna žena ubijena u Hersonu, a lokalne vlasti su saopštile da su vozila koja pripadaju humanitarnoj misiji UN-a dospjela pod vatru.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je izvođenje masovnih vazdušnih udara tokom noći, tvrdeći da je ciljalo ukrajinsku vojnu infrastrukturu kao odgovor na napade Kijeva na rusku energetsku infrastrukturu.