UPDATE - Putin i Trump razgovarali o ratu u Ukrajini i rizicima od potencijalne kopnene ofenzive u Iranu

MOSKVA (AA) - Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je u srijedu telefonom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o ratovima u Ukrajini i Iranu, rekao je savjetnik ruskog predsjednika.

Telefonski razgovor, koji je trajao više od sat i pol, održan je na inicijativu ruske strane, rekao je novinarima u Moskvi savjetnik ruskog predsjednika za vanjske poslove Jurij Ušakov.

Putin je rekao da je Trumpova odluka o produženju režima primirja s Iranom ispravna i da će pružiti šansu za pregovore, pomažući stabilizaciju situacije.

"Vladimir Putin je skrenuo pažnju na neizbježne, izuzetno štetne posljedice ne samo za Iran i njegove susjede, već i za cijelu međunarodnu zajednicu ako bi SAD i Izrael pribjegli nasilnim akcijama. I, naravno, opcija kopnene operacije u Iranu čini se potpuno neprihvatljivom i opasnom", rekao je Ušakov.

Ušakov je naglasio da je Rusija čvrsto posvećena pružanju svih mogućih pomoći diplomatskim naporima i predložila je niz razmatranja koja imaju za cilj rješavanje razlika u vezi s iranskim nuklearnim programom.

O Ukrajini, Trump je naglasio važnost što bržeg okončanja sukoba i svoju spremnost da doprinese na svaki mogući način, prema riječima ruskog savjetnika.

"Donald Trump vjeruje da je dogovor koji bi okončao sukob u Ukrajini već blizu", rekao je Ušakov.

Na Trumpov zahtjev, Putin je govorio o trenutnoj situaciji na frontu i ponovio svoj stav da će ciljevi vojne operacije biti postignuti u svakom slučaju, iako bi pregovarani ishod bio poželjan.

Putin je predložio primirje u Ukrajini 9. maja, na Dan pobjede u Drugom svjetskom ratu, a Trump je podržao tu ideju.

"Vladimir Putin je obavijestio svog američkog kolegu o svojoj spremnosti da proglasi primirje tokom obilježavanja Dana pobjede", rekao je Ušakov.

Predsjednici su također razgovarali o izgledima za obostrano korisne projekte u ekonomiji i energetici, napominjući da se već razmatraju nekoliko velikih ekonomskih inicijativa između predstavnika dviju zemalja.

Dogovorili su se da nastave održavati kontakte, i osobno i na nivou svojih pomoćnika i predstavnika, rekao je Ušakov.

Putin je također izrazio saučešće Trumpu zbog incidenta s pucnjavom na večeri novinara u Bijeloj kući prošle sedmice u hotelu u Washingtonu.

"Ruski lider je oštro osudio zločin, naglašavajući neprihvatljivost bilo kojeg oblika politički motiviranog nasilja", rekao je savjetnik ruskog predsjednika.

Prethodni javno potvrđeni telefonski razgovor između ruskih i američkih predsjednika održan je 9. marta.

Tadašnji razgovor trajao je sat vremena i inicirala ga je američka strana, a razgovor se primarno fokusirao na eskalirajući sukob oko Irana, a dotaknuta je i situacija u vezi s trilateralnim pregovorima o rješenju za Ukrajinu.