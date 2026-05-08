UPDATE - Policija tvrdi da se više osumnjičenih i talaca vjerovatno nalazi unutar njemačke banke Specijalne policijske snage zauzimaju položaje ispred banke u jugozapadnom gradu Sinzigu dok vlasti blokiraju centar grada

Policija je u petak pokrenula veliku operaciju u jugozapadnom njemačkom gradu Sinzigu nakon izvještaja o uzimanju talaca nakon pokušaja pljačke banke, s više osumnjičenih i talaca koji se vjerovatno nalaze unutar banke, javlja Anadolu.

Lokalni mediji su objavili da je incident počeo ujutro kada je oklopno vozilo stiglo u poslovnicu banke u centru grada.

Situacija je brzo eskalirala, što je izazvalo veliku reakciju policije.

Vlasti su saopćile da vjeruju da je "nekoliko počinilaca i talaca" ostalo unutar zgrade, uključujući vozača oklopnog vozila, koje je prevozilo gotovinu. Odbili su podijeliti više detalja, rekavši da ne žele ugroziti operaciju koja je u toku.

Dnevni list "Bild" je objavio da su specijalne policijske jedinice zauzele položaje oko perimetra ubrzo nakon što su policajci stigli na mjesto događaja. Policijski helikopter je viđen kako kruži iznad centra grada.

"Kao dio operacije, poduzete su opsežne mjere za ograđivanje područja", saopćila je policija.

Iako vlasti tvrde da nema neposredne opasnosti za javnost izvan perimetra, pozvale su stanovnike da se drže podalje od područja i upozorile da ne šire neprovjerene informacije na društvenim mrežama.