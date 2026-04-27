UPDATE - Najmanje devetero Palestinaca ubijeno, 18 povrijeđeno u Gazi Napadi dolaze usred kontinuiranih kršenja primirja i nastavka izraelskih operacija u palestinskoj enklavi

Još devetero Palestinaca je ubijeno, a 18 drugih povrijeđeno u Gazi tokom protekla 24 sata, saopćili su u ponedjeljak Ministarstvo zdravstva i medicinski izvori, dok je Izrael nastavio kršenja primirja koje je na snazi od prošlog oktobra.

Ministarstvo zdravstva je navelo da je šest osoba izgubilo život usljed izraelske vatre, a tijelo još jedne osobe je izvučeno ispod ruševina, dok je 18 drugih povrijeđeno tokom proteklog dana.

Ministarstvo je navelo da mnogi Palestinci ostaju zarobljeni ispod ruševina uništenih zgrada ili na ulicama, jer ekipe hitne pomoći i civilne zaštite nisu u mogućnosti da dođu do njih.

Medicinski izvori su ranije rekli za Anadolu da je Palestinac ubijen, a drugi povrijeđen vatrom izraelske vojske u sjevernom gradu Beit Lahia.

Još jedan Palestinac je ubijen nakon što su ga izraelske snage upucale u Khan Younisu, rekli su medicinski izvori za Anadolu.

Svjedoci su rekli da su se napadi dogodili u područjima izvan rasporeda izraelske vojske u sjevernoj Gazi.

Lokalni izvori su također rekli da su izraelske snage izvršile rušenja palestinskih zgrada i objekata unutar područja pod svojom kontrolom istočno od grada Gaze, uz artiljerijsko granatiranje i pucnjavu u okolnom području.

Izraelska artiljerija je također granatirala istočne četvrti Khan Younisa na jugu enklave.

Prema Ministarstvu zdravstva u Gazi, najmanje 817 Palestinaca je ubijeno, a 2.296 povrijeđeno u izraelskim napadima otkako je primirje stupilo na snagu 10. oktobra 2025. godine.

Primirje je trebalo zaustaviti dvogodišnji izraelski rat koji je počeo u oktobru 2023. godine, u kojem je ubijeno najmanje 72.593 Palestinaca, a 172.399 povrijeđeno, te je prouzrokovano razaranje oko 90 posto civilne infrastrukture u Gazi.