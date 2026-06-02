Četiri osobe poginule u Kijevu, osam u Dnjepru, prema navodima ukrajinskih vlasti; Rusija saopštila da su njene snage pokrenule „masovne udare“ protiv preduzeća ukrajinske odbrambene industrije

UPDATE - Masovni udari na Ukrajinu: Najmanje 12 mrtvih u Kijevu i Dnjepru Četiri osobe poginule u Kijevu, osam u Dnjepru, prema navodima ukrajinskih vlasti; Rusija saopštila da su njene snage pokrenule „masovne udare“ protiv preduzeća ukrajinske odbrambene industrije

Najmanje 12 ljudi je poginulo, a desetine ih je povrijeđeno u valu ruskih raketnih i napada dronovima koji su rano u utorak ciljali Kijev i nekoliko drugih ukrajinskih regija, saopštili su ukrajinski zvaničnici, prenosi Anadolu.

U gradu Dnjepru, nekoliko stambenih zgrada pogođeno je raketama i dronovima, pri čemu je poginulo najmanje osam ljudi, dok je 36 drugih povrijeđeno, izjavio je regionalni guverner Oleksandr Hanzha.

U međuvremenu, Tymur Tkachenko, šef gradske vojne administracije Kijeva, kazao je da su četiri osobe poginule, a 63 druge povrijeđene u napadima. Administracija je ranije pozvala stanovnike da odu u skloništa.

Gradonačelnik Kijeva Vitali Klitschko izjavio je da je više naselja također ostalo bez struje uslijed napada.

U Harkovu je povrijeđeno 14 osoba, uključujući jedno dijete, saopštila je Državna služba za vanredne situacije Ukrajine.

Tokom napada, Zračne snage Poljske objavile su na društvenoj mreži X sa sjedištem u SAD-u da su mobilisale avione kako bi zaštitile poljski zračni prostor.

Zračne snage Ukrajine izdale su upozorenja o raketnim prijetnjama i saopštile da su ruske snage lansirale krstareće rakete Kalibr iz Kaspijskog jezera prema Ukrajini.

Generalštab Ukrajine optužio je Rusiju za pokretanje najmanje 729 zračnih napada, navodeći da je njena protivvazdušna odbrana oborila 40 raketa i 602 drona različitih tipova.

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su njegove snage pokrenule „masovni udar“ na preduzeća odbrambene industrije u Kijevu, Zaporožju, Harkovu i Dnjepropetrovsku, kao i u regijama Poltava, Hmeljnicki i Sumi.

Udari su također izvršeni na objekte gorivne i transportne infrastrukture koje koriste Oružane snage Ukrajine, kao i na vojne aerodrome, dodalo je ministarstvo.