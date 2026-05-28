UNIFIL upozorio na eskalaciju u južnom Libanu: Raseljene stotine hiljada ljudi UNIFIL tvrdi da su stotine hiljada ljudi raseljene usred kršenja primirja od strane Izraela. Sa 670 ispaljenih projektila u srijedu, "najvišim brojem od 17. aprila"

Mirovna misija Ujedinjenih nacija u Libanu izrazila je u četvrtak duboku zabrinutost zbog eskalacije nasilja u južnom Libanu, rekavši da su stotine hiljada ljudi raseljene usred sukoba koji uzrokuje smrtne slučajeve, povrede i široko rasprostranjena razaranja, javlja Anadolu.

Privremene snage UN-a u Libanu (UNIFIL) saopćile su da situacija "dodatno potkopava stabilnost u tom području", dok civili i dalje snose "najteži uticaj" neprijateljstava.

UNIFIL je saopćio da su "stotine hiljada ljudi bile prisiljene da napuste svoje domove, često u vrlo kratkom roku".

Misija je dodala da šteta na kućama, putevima i osnovnoj infrastrukturi "ozbiljno utiče na svakodnevni život i napore oporavka".

UNIFIL je saopćio da je u srijedu ispaljeno 670 projektila, opisujući to kao "najviši broj od 17. aprila", bez preciziranja koja je strana ispalila projektile.

Misija nastavlja saradnju sa stranama "kako bi pomogla u smanjenju tenzija" i podsjetila ih na njihove obaveze prema Rezoluciji 1701 Vijeća sigurnosti UN-a.

U izraelskim napadima u četvrtak je širom južnog Libana ubijeno najmanje 15 ljudi, uključujući djecu, usred kontinuiranog kršenja sporazuma o prekidu vatre, prema zvaničnoj libanskoj nacionalnoj novinskoj agenciji i Ministarstvu zdravstva.

Hezbollah je u srijedu objavio da je u posljednja 24 sata izveo 37 napada na izraelske snage i vojne položaje u južnom Libanu i sjevernom Izraelu, rekavši da su operacije provedene u odbrani Libana i kao odgovor na izraelska kršenja primirja.

Od 2. marta, Izrael provodi proširenu ofanzivu na Liban, ubivši više od 3.200 ljudi, ranivši više od 9.600 i raselivši 1,6 miliona ljudi sjeverno od Libana, prema zvaničnim podacima.

Izraelska vojska nastavlja svakodnevne napade uprkos prekidu vatre, kojem je posredovao SAD, a koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije produžen do početka jula.