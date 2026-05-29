UNICEF: Proširenje izraelske kontrole u Gazi moglo bi dodatno pogoršati patnju djece Specijalista za komunikacije Agencije kazao je da bi daljnja teritorijalna ograničenja zakomplicirala humanitarni pristup i produbila zdravstvenu krizu

UNICEF je u petak upozorio da bi svako proširenje izraelske kontrole nad teritorijom u Gazi dodatno opteretilo humanitarne operacije i pogoršalo životne uslove za djecu koja se već suočavaju s ozbiljnim nedostatkom vode, sanitarnih uslova i zdravstvenih usluga, javlja Anadolu.

"Ako se to dogodi, više djece će patiti", rekao je Salim Oweis, specijalista za komunikacije UNICEF-a, novinarima u Ženevi kada su ga pitali o navodnim planovima izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da 70 posto Gaze stavi pod izraelsku kontrolu.

Oweis je rekao da je stanovništvo Gaze već koncentrisano na sve manjem području, s porodicama koje su zbijene na otprilike 40 posto teritorije.

"Naguravanje ljudi na vrlo malom dijelu prostora uzrokuje više problema", rekao je, upozoravajući da prenaseljenost povećava širenje bolesti, opterećuje osnovne usluge i otežava porodicama da zadovolje potrebe djece.

Rekao je da bi dodatna teritorijalna ograničenja mogla još više otežati humanitarni pristup.

"Više zemljišta koje se uzima znači da ćemo izgubiti pristup nekim servisnim mjestima", rekao je Oweis, dodajući da bi se humanitarne agencije mogle suočiti i s većim izazovima u dosezanju do zajednica u teško dostupnim područjima.

Upozorenje dolazi u trenutku kada UNICEF izvještava o pogoršanju zdravstvenog stanja djece u Gazi. Oweis je naveo rastući broj respiratornih infekcija, akutnog vodenastog proljeva i kožnih bolesti povezanih s pogoršanjem sanitarnih uslova i nedostatkom čiste vode.

"Posljedice ovoga su sada široko očite", rekao je, napominjući da više od polovine domaćinstava prijavljuje kožne bolesti, dok su buhe, uši i šuga postale uobičajene.

Dodao je da "sve veći broj djece zahtijeva hospitalizaciju" uprkos odsustvu ijedne potpuno funkcionalne bolnice u Gazi.

UNICEF je upozorio da oštećena vodovodna infrastruktura, ograničenja materijala za popravak i sve veći otpad produbljuju krizu, pozivajući na neograničen humanitarni pristup i pridržavanje međunarodnog humanitarnog prava.

"Tek tada će se djeca u Gazi početi oslobađati iz ciklusa patnje u kojem su zarobljena", zaključio je.