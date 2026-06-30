UNICEF: Djeca koriste umjetnu inteligenciju više od tri puta brže nego odrasli Najmanje 20 miliona djece širom svijeta koristilo AI, svako deseto traži savjete o ličnim brigama

Djeca usvajaju tehnologije umjetne inteligencije (AI) više od tri puta brže nego odrasli, pokazali su novi podaci iz deset zemalja, saopćio je u utorak UNICEF.

"AI je tu. Postaje sve veći dio naših života. I već oblikuje djetinjstvo širom svijeta, i na bolje i na gore", navodi UNICEF u saopćenju uoči prvog Globalnog dijaloga o upravljanju umjetnom inteligencijom.

Agencija procjenjuje da je najmanje 20 miliona djece koristilo umjetnu inteligenciju, dok više od dva miliona djece, odnosno svako deseto, kaže da se obraća AI-u za savjete o stvarima koje ih zabrinjavaju.

Procjenjuje se da 13 miliona djece koristi AI za pomoć u učenju i izradi domaćih zadataka.

"Djeca su više izložena AI sistemima, uključujući način na koji su dizajnirani, njihove osnovne poslovne modele i način na koji se njihovi podaci koriste, ali imaju daleko manje mogućnosti da ih izbjegnu ili ospore", navodi se u saopćenju, uz napomenu da djeca prva osjećaju posljedice slabog upravljanja i najduže će živjeti s njima.

UNICEF je saopćio da je trećina djece u deset anketiranih zemalja izrazila zabrinutost zbog korištenja AI-a za prevare i širenje dezinformacija, dok je četvrtina strahovala da bi njihove slike ili videozapisi mogli biti manipulirani u seksualno eksplicitne "deepfake" sadržaje.

"Previše sistema dolazi do djece bez ikakvih zaštitnih mehanizama. Sigurnost je, čini se, naknadna misao", poručila je agencija.

UNICEF je pozvao vlade, privatni sektor i partnere da u globalno upravljanje AI-jem uključe prava djeteta, uključujući ulaganja u istraživanje rizika, jačanje zakona protiv seksualne eksploatacije putem AI-a, osiguravanje sigurnog i transparentnog dizajna sistema, jačanje AI pismenosti te smanjenje digitalnog jaza.

"Ovo je presudan trenutak. Odluke koje se sada donesu o AI-u oblikovat će sigurnost, privatnost, dobrobit i jednake mogućnosti djece u narednim decenijama", saopćio je UNICEF.