UN zabrinut razvojem događaja u Boliviji

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
21 Maj 2026•Ažuriranje: 21 Maj 2026
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres izrazio je u četvrtak zabrinutost zbog rastućih nemira i ekonomskih poteškoća u Boliviji.
"Generalni sekretar prati dešavanja u Boliviji sa zabrinutošću, uključujući izvještaje o nasilju i protestima koji su poremetili osnovne usluge", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za medije.
"Guterres ohrabruje sve relevantne aktere da se uključe u inkluzivan i konstruktivan dijalog kako bi se pritužbe riješile mirnim putem, s ciljem deeskalacije tenzija i očuvanja demokratije i stabilnosti zemlje", naveo je Dujarric.
Nedavni protesti u Boliviji eskalirali su zbog ekonomskih reformi vlade, uključujući ukidanje subvencija za gorivo i planove za širu liberalizaciju tržišta.
Demonstranti povezani s bivšim predsjednikom Evom Moralesom stigli su u La Paz, zahtijevajući ostavku aktuelnog predsjednika Rodriga Paza. Protesti su također blokirali ključne transportne pravce širom zemlje, što je poremetilo snabdijevanje hranom, gorivom i lijekovima te izazvalo nestašice u nekoliko velikih gradova.