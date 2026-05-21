UN zabrinut razvojem događaja u Boliviji Generalni sekretar Antonio Guterres pozvao na dijalog i deeskalaciju tenzija usljed protesta i ekonomskih problema u zemlji

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija (UN) Antonio Guterres izrazio je u četvrtak zabrinutost zbog rastućih nemira i ekonomskih poteškoća u Boliviji.

"Generalni sekretar prati dešavanja u Boliviji sa zabrinutošću, uključujući izvještaje o nasilju i protestima koji su poremetili osnovne usluge", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za medije.

"Guterres ohrabruje sve relevantne aktere da se uključe u inkluzivan i konstruktivan dijalog kako bi se pritužbe riješile mirnim putem, s ciljem deeskalacije tenzija i očuvanja demokratije i stabilnosti zemlje", naveo je Dujarric.

Nedavni protesti u Boliviji eskalirali su zbog ekonomskih reformi vlade, uključujući ukidanje subvencija za gorivo i planove za širu liberalizaciju tržišta.

Demonstranti povezani s bivšim predsjednikom Evom Moralesom stigli su u La Paz, zahtijevajući ostavku aktuelnog predsjednika Rodriga Paza. Protesti su također blokirali ključne transportne pravce širom zemlje, što je poremetilo snabdijevanje hranom, gorivom i lijekovima te izazvalo nestašice u nekoliko velikih gradova.