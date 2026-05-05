UNRWA izvještava o hiljadama slučajeva povezanih sa štetočinama na teritoriji koju je blokirao Izrael, upozorava da bi se situacija mogla pogoršati bez pomoći

UN upozorio na porast kožnih infekcija u Gazi usred nestašice lijekova UNRWA izvještava o hiljadama slučajeva povezanih sa štetočinama na teritoriji koju je blokirao Izrael, upozorava da bi se situacija mogla pogoršati bez pomoći

Palestinci u Pojasu Gaze sve više pate od kožnih infekcija zbog porasta broja štetočina, uključujući pacove, uši, buhe i grinje, saopćila je u utorak agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA), javlja Anadolu.

UNRWA je saopćila da njeni zdravstveni timovi liječe oko 40 posto "hiljada slučajeva", napominjući da se takva stanja obično lako upravljaju jednostavnim lijekovima, koji trenutno nisu dostupni u Gazi.

"U Gazi je nestašica osnovnih lijekova i mnoga djeca ostaju bez potrebnog tretmana", dodala je agencija UN-a u saopćenju na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Upozorila je da će se, ukoliko se pomoć u Gazi ne dozvoli u većem obimu, "situacija vjerovatno dodatno pogoršati".

Upozorenje dolazi usred pogoršanja humanitarne situacije u Gazi, gdje su nestašica medicinskih potrepština i pogoršanje životnih uslova doprinijeli širenju bolesti.

Izraelska vojska je ubila više od 72.600 ljudi, uglavnom žena i djece, i ranila više od 172.000 u smrtonosnom napadu na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Uprkos prekidu vatre koje je na snazi ​​od prošlog oktobra, Izrael je odbio da dozvoli ulazak dogovorenih količina humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava sa teškim humanitarnim uslovima.