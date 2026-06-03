UN upozorio na eskalaciju nakon razmjene vatre između SAD-a i Irana

Merve Gül Aydoğan Ağlarcı
03. juni 2026.•Ažuriranje: 03. juni 2026.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog razmjene vatre tokom noći između SAD-a i Irana, kao i izvještaja o iranskim napadima na Kuvajt i Bahrein, saopćio je njegov glasnogovornik u srijedu, javlja Anadolu.
"Generalni sekretar je duboko uznemiren zbog prijavljene noćne razmjene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran, kao i zbog izvještaja da je Islamska Republika Iran ciljala Kuvajt i Bahrein", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric tokom konferencije za novinare.
Dujarric je rekao da je Guterres "duboko uznemiren izvještajima o civilnim žrtvama" i pozvao sve strane da pokažu suzdržanost.
"Poziva sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost i da izbjegnu bilo kakvu daljnju eskalaciju koja riskira da potkopa tekuće diplomatske napore", rekao je.
Glasnogovornik je naglasio da Guterres "osuđuje sve napade na civilnu infrastrukturu" i napomenuo da međunarodno humanitarno pravo "strogo zabranjuje ciljanje civilnih objekata".
Izražavajući podršku medijaciji, Dujarric je rekao: "Generalni sekretar potvrđuje punu podršku svim naporima medijacije, uključujući one koje predvodi Pakistan, i poziva sve strane da se konstruktivno i u dobroj vjeri angažuju u diplomatskim inicijativama."
Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši više od 3.000 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokih vojnih zapovjednika i vladinih dužnosnika.
Primirje postignuto uz posredovanje Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, a napori za postizanje šireg sporazuma su se od tada nastavili.
Američki predsjednik Donald Trump, u intervjuu koji je objavljen u srijedu, rekao je da se Iran složio da neće imati nuklearno oružje i da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei uključen u pregovore.