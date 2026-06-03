Antonio Guterres je osudio sve napade na civilnu infrastrukturu, napominjući da međunarodno humanitarno pravo strogo zabranjuje ciljanje civilnih objekata

UN upozorio na eskalaciju nakon razmjene vatre između SAD-a i Irana Antonio Guterres je osudio sve napade na civilnu infrastrukturu, napominjući da međunarodno humanitarno pravo strogo zabranjuje ciljanje civilnih objekata

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izrazio je zabrinutost zbog razmjene vatre tokom noći između SAD-a i Irana, kao i izvještaja o iranskim napadima na Kuvajt i Bahrein, saopćio je njegov glasnogovornik u srijedu, javlja Anadolu.

"Generalni sekretar je duboko uznemiren zbog prijavljene noćne razmjene vatre između Sjedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran, kao i zbog izvještaja da je Islamska Republika Iran ciljala Kuvajt i Bahrein", rekao je glasnogovornik Stephane Dujarric tokom konferencije za novinare.

Dujarric je rekao da je Guterres "duboko uznemiren izvještajima o civilnim žrtvama" i pozvao sve strane da pokažu suzdržanost.

"Poziva sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost i da izbjegnu bilo kakvu daljnju eskalaciju koja riskira da potkopa tekuće diplomatske napore", rekao je.

Glasnogovornik je naglasio da Guterres "osuđuje sve napade na civilnu infrastrukturu" i napomenuo da međunarodno humanitarno pravo "strogo zabranjuje ciljanje civilnih objekata".

Izražavajući podršku medijaciji, Dujarric je rekao: "Generalni sekretar potvrđuje punu podršku svim naporima medijacije, uključujući one koje predvodi Pakistan, i poziva sve strane da se konstruktivno i u dobroj vjeri angažuju u diplomatskim inicijativama."

Regionalne tenzije su eskalirale od kraja februara nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zračne napade na Iran, ubivši više od 3.000 ljudi, uključujući tadašnjeg vrhovnog vođu ajatolaha Alija Khameneija i nekoliko visokih vojnih zapovjednika i vladinih dužnosnika.

Primirje postignuto uz posredovanje Pakistana stupilo je na snagu 8. aprila, a napori za postizanje šireg sporazuma su se od tada nastavili.

Američki predsjednik Donald Trump, u intervjuu koji je objavljen u srijedu, rekao je da se Iran složio da neće imati nuklearno oružje i da je iranski vrhovni vođa Mojtaba Khamenei uključen u pregovore.