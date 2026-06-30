UN upozorio: Izbijanje ebole moglo bi gurnuti skoro milion ljudi u siromaštvo u Kongu UNDP procjenjuje da bi epidemija mogla koštati Afriku gotovo 3,6 milijardi dolara

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) upozorio je u utorak da bi izbijanje ebole moglo gurnuti gotovo milion dodatnih ljudi u siromaštvo u Demokratskoj Republici Kongo (DRK).

Stalni predstavnik UNDP-a Damien Mama, govoreći iz Kinshase na sedmičnom brifingu u Ženevi, rekao je da već šest od deset ljudi u zemlji živi ispod granice siromaštva.

Podsjetio je da je do ove sedmice u DR Kongu i Ugandi potvrđeno više od 1.400 slučajeva i 350 smrtnih ishoda, upozorivši da broj i dalje raste.

Mama je naglasio da epidemija ebole u DR Kongu nije samo lokalna zdravstvena kriza, ističući da se više od 90 posto potvrđenih slučajeva nalazi u provinciji Ituri, koja je ujedno i važan centar prekogranične trgovine sa susjednim državama.

Upozorio je da bi epidemija mogla koštati Afriku gotovo 3,6 milijardi dolara te ugroziti više od 300.000 radnih mjesta, dok bi Kongo čak i u slučaju njenog suzbijanja mogao izgubiti više od milijardu dolara i 55.000 radnih mjesta.

Mama je također istakao da bi se moglo desiti smanjenje kontinentalnog BDP-a za 2,37 milijardi dolara.

Dodao je da se posljedice već sada osjećaju u realnom vremenu, jer nestaju radna mjesta, tržišta usporavaju, a porodice dolaze na ivicu egzistencije.

Naglasio je i da su neke porodice bile primorane kršiti mjere izolacije, što pokazuje da sama medicinska reakcija nije dovoljna.