UN upozorio da se glad u Gazi produbljuje, porodice preživljavaju s jednim obrokom dnevno Jedna od pet porodica jede samo jedan obrok svaki dan, kaže glasnogovornik Dujarric

UN je u srijedu upozorio da je glad i dalje raširena i teška u Pojasu Gaze, a milioni se bore da pristupe adekvatnoj hrani uprkos kontinuiranim humanitarnim naporima.

U razgovoru s novinarima, glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric citirao je podatke Ureda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), koji procjenjuju da je 2,1 milion ljudi u Gazi sada ograničeno na manje od polovine teritorije, što ograničava pristup poljoprivrednom zemljištu, zalihama hrane i osnovnim uslugama.

„Ljudi nemaju pristup dijelovima Gaze gdje se nalaze zemljišta i kritični objekti, poput deponija čvrstog otpada. Također ne mogu putovati u inostranstvo ili pristupiti Zapadnoj obali, gdje su im dostupne usluge poput specijalizirane zdravstvene zaštite. Ljudi kojima je dozvoljeno da izađu u sklopu medicinskih evakuacija predstavljaju mali dio onih kojima su potrebne usluge koje nisu dostupne svakodnevno u Gazi“, rekao je.

Pozivajući se na Svjetski program za hranu (WFP), Dujarric je rekao da više od 1,6 miliona ljudi mjesečno prima pakete hrane, tople obroke, hljeb ili novčanu pomoć. Osim toga, humanitarni partneri svakodnevno osiguravaju otprilike 1,1 milion obroka putem više od 120 javnih kuhinja širom Pojasa Gaze.

„Ipak, više od šest mjeseci od proglašenja prekida vatre, WFP je rekao da glad nije nestala, napominjući visok nivo pothranjenosti. Mnoge porodice se i dalje oslanjaju na pomoć u hrani da bi preživjele, jer je svježa hrana i dalje preskupa. Jedna od pet porodica jede samo jedan obrok dnevno“, rekao je Dujarric.

Odgovarajući na pitanje Anadolua da li se čuju ponovljena upozorenja o nedovoljnoj pomoći, Dujarric je rekao da se organizacija nada da će njihova poruka doprijeti i izvan pres-sale, ali je priznao ograničene rezultate.

„Nadamo se da će nas i drugi osim vas čuti. Ovo su pitanja koja smo svakodnevno pokretali s izraelskim strankama. Pokrenuli smo ih i s američkim kolegama. Suština je da nije bilo mnogo pozitivnih pomaka po tom pitanju.

„Mi ne kontrolišemo sistem. Znamo da smo na terenu. Naše kolege svojim očima vide tačno kakva je situacija. Znaju šta je potrebno, a mi to jednostavno ne dobijamo“, rekao je Dujarric.

Izrael je pokrenuo genocidni rat u Pojasu Gaze u oktobru 2023. godine, ubivši više od 72.000 Palestinaca i ranivši preko 172.000, većinom žena i djece.

Uprkos sporazumu o prekidu vatre koji je na snazi ​​od 10. oktobra prošle godine, Izrael je nastavio smrtonosne napade i blokadu Gaze, ubivši 837 Palestinaca i ranivši 2.381, pored toga što je izazvao široko rasprostranjeno razaranje.