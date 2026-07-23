UN upozorio da je izraelski upad u kompleks Al-Akse veoma opasan za postojeći status svetih mjesta u Jerusalemu Portparol UN-a pozvao na poštivanje historijskog statusa svetih mjesta judaizma, kršćanstva i islama

Ujedinjene nacije saopćile su u četvrtak da je upad izraelskog ministra, u pratnji ekstremističke grupe, u kompleks Al-Akse u okupiranom Istočnom Jerusalemu veoma opasan za postojeći status svetih mjesta u Jerusalemu.

"U Jerusalemu postoji status quo u vezi sa svetim mjestima judaizma, kršćanstva i, naravno, islama. Neophodno je da se taj status quo poštuje", rekao je portparol UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare, odgovarajući na pitanje o upadu.

Dodao je da je obaveza izraelskih vlasti da osiguraju njegovo poštivanje te da vjernici svih religija mogu slobodno pristupiti tim mjestima i obavljati vjerske obrede.

Naglasio je da su ovakve aktivnosti kakve smo danas vidjeli veoma opasne za taj status quo.

Prema navodima Uprave Jerusalema, oko 1.300 izraelskih doseljenika, zajedno s izraelskim ministrom nacionalne sigurnosti Itamarom Ben-Gvirom, upalo je u četvrtak u kompleks Al-Akse u okupiranom Istočnom Jerusalemu povodom jevrejskog praznika Tisha beav, kojim se obilježava ono što nazivaju uništenjem Hrama.