UN upozorava: Više od 125.000 slučajeva kožnih infekcija u Gazi Agencija UN-a upozorava na širenje bolesti i nestašicu lijekova, dok medicinsko osoblje dnevno zbrinjava oko 400 slučajeva u ratom pogođenoj enklavi

Više od 125.000 slučajeva infekcija kože povezanih s pacovima i parazitima prijavljeno je u Pojasu Gaze tokom prvih pet mjeseci ove godine, saopćila je u četvrtak Palestinska agencija Ujedinjenih nacija, javlja Anadolu.

Izraelski genocid u blokiranoj enklavi uzrokovao je široko rasprostranjene bolesti i širenje glodara.

"Još jedna kriza u Pojasu Gaze. Pacovi i paraziti su u porastu. Kožne infekcije se šire. Rizik od bolesti se povećava", saopćila je UNRWA na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Stotine medicinskih radnika UNRWA-e svakodnevno liječe oko 400 slučajeva, ali bi mogli pomoći većem broju ljudi kada bi imali dovoljno lijekova", saopćila je agencija.

"Više od 125.000 slučajeva kožnih infekcija povezanih s pacovima i parazitima prijavljeno je između januara i maja 2026. u Pojasu Gaze", objavila je UNRWA.

"Zalihe u Gazu moraju biti dozvoljene u velikim količinama."

Prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze, najmanje 877 Palestinaca je ubijeno, a 2.602 povrijeđeno od proglašenja prekida vatre u oktobru 2025. godine.

U izraelskim napadima ubijeno je više od 72.000 ljudi, uglavnom žena i djece, a povrijeđeno više od 172.000 u napadima na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima ministarstva.

Uprkos prekidu vatre objavljenom prošlog oktobra, Izrael je nastavio ograničavati ulazak dogovorene humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih osoba, suočava s teškim humanitarnim uslovima.