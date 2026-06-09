Novi izvještaj Ujedinjenih nacija otkriva ubrzano zagrijavanje i rast nivoa svjetskih okeana, uz poziv na hitnu globalnu saradnju kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena i zagađenja

UN upozorava: Porast nivoa mora se udvostručio u deceniji, okeani pod ozbiljnim pritiskom Novi izvještaj Ujedinjenih nacija otkriva ubrzano zagrijavanje i rast nivoa svjetskih okeana, uz poziv na hitnu globalnu saradnju kako bi se ublažile posljedice klimatskih promjena i zagađenja

Stopa porasta nivoa mora u posljednjoj deceniji gotovo je udvostručena, dok su okeani izloženi sve većem pritisku ljudskih aktivnosti, upozoreno je u novom izvještaju Ujedinjenih nacija (UN), javlja Anadolu.



Generalni sekretar Antonio Guterres poručio je da je neophodan "novi odnos s okeanom" zasnovan na nauci, međunarodnom pravu i zajedničkoj odgovornosti.



"Intenzivni" stresori, koji uključuju zagađenje i industrijski ribolov velikih razmjera, su kumulativni, prema Trećoj procjeni svjetskih okeana (WOA III), jedinoj globalnoj integriranoj procjeni svjetskih okeana koja pokriva ekološke, ekonomske i društvene aspekte.

WOA III, koja je procijenila stanje okeana od 2021. do 2025. godine, kolektivni je napor interdisciplinarnih timova za pisanje sastavljenih od više od 650 stručnjaka iz desetina zemalja.

U procjeni objavljenoj u ponedjeljak istaknuto je da aktivnosti izazvane ljudskim djelovanjem uzrokuju široko rasprostranjen gubitak biodiverziteta i stavljaju okeanske sisteme pod "ozbiljan pritisak".

Prema nalazima, nivo mora nastavlja rasti sve većom brzinom, od dva milimetra (0,08 inča) godišnje prije 2015. do 4,3 milimetra godišnje u 2023. godini.

Studija je otkrila da se približno 16 posto ukupnog povećanja sadržaja toplote okeana od 1955. godine dogodilo od 2018. godine.

"Ne možemo nastaviti tretirati okean kao neograničen. Potrebna je hitna globalna saradnja kako bi se zaštitili morski ekosistemi", rekao je Guterres.



"Moramo izgraditi novi odnos s okeanom [koji je] utemeljen na nauci, uokviren međunarodnim pravom i izgrađen na zajedničkoj odgovornosti među narodima, sektorima i generacijama."