UN upozorava na opasnu eskalaciju rata između Rusije i Ukrajine i poziva na pregovore Nastavite pregovore i okončajte patnju, kazao je Turk, pozivajući na suzdržanost

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk u četvrtak je upozorio na daljnju eskalaciju između Rusije i Ukrajine usred nedavnih prijetnji Moskve da će intenzivirati napade, javlja Anadolu.

"Snažno pozivam na suzdržanost. Nastavite pregovore i okončajte patnju", rekao je Turk u saopćenju.

Rekao je da je "opasna" eskalacija neprijateljstava dovela do naglog porasta broja civilnih žrtava, pri čemu je broj ubijenih ili povrijeđenih civila u Ukrajini tokom prva četiri mjeseca 2026. godine porastao za 21 posto u poređenju sa istim periodom 2025. godine.

Prema podacima UN-a, 815 civila je ubijeno, a 4.174 povrijeđeno između januara i aprila ove godine, u poređenju sa 682 ubijena i 3.453 povrijeđena godinu dana ranije. Velika većina žrtava dogodila se na teritoriji koju kontroliše Ukrajina.

Turk je istakao nekoliko nedavnih napada velikih razmjera, uključujući napad na stambenu zgradu u Kijevu 13. i 14. maja u kojem je ubijeno 24 civila, a desetine povrijeđeno.

Osvrnuo se na ukrajinski napad na obrazovni kompleks u okupiranom Starobilsku 21. i 22. maja. Prema ruskim vlastima, 21 osoba je ubijena, a 44 povrijeđene. Ured UN-a za ljudska prava saopćio je da javno dostupne informacije ukazuju na to da su među žrtvama bili i civili, uključujući studente.

"Međunarodno humanitarno pravo zahtijeva da strane u sukobu poduzmu sve izvodljive mjere opreza kako bi izbjegle štetu po civile – ovo nisu samo prijedlozi ili preporuke, već obavezujuće obaveze koje nose pravnu odgovornost za one koji su uključeni", rekao je Turk.

"I kao da sve ove brojke žrtava nisu same po sebi dovoljno užasavajuće, nakon ovih napada, ruski zvaničnici su javno zaprijetili da će povećati napade širom Kijeva", rekao je Turk.

Povjerenik UN-a za ljudska prava je osudio nedavne napade Rusije na humanitarno osoblje i materijale i pozvao na nezavisne istrage o smrtima i povredama civila na obje strane.

Napomenuo je da su napadi ukrajinskih oružanih snaga ubili i povrijeđeni civili unutar Rusije.

"Žalim zbog nedavnih gubitaka civilnih života i povreda civila", rekao je Turk, pozivajući obje strane da provedu "brze, nezavisne i efikasne istrage" i pozovu odgovorne na odgovornost.