UN upozorava na izuzetno kompleksnu i višeslojnu krizu koja pogađa djecu na Haitiju

Specijalna predstavnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za djecu i oružane sukobe Vanessa Frazier izjavila je u četvrtak da djeca na Haitiju trpe neviđene nivoe nasilja, dok naoružane bande jačaju kontrolu nad zajednicama.

"Izazovi s kojima se suočavaju djeca na Haitiju su izuzetno kompleksni, višeslojni i višedimenzionalni", rekla je Frazier novinarima na konferenciji za medije nakon posjete Haitiju.

Opisala je svakodnevni život djece koja žive pod kontrolom bandi.

"Odrastanje znači svakodnevnu borbu za preživljavanje, život u stalnom strahu i izloženost zastrašivanju, nasilju, razdvajanju porodica, raseljavanju i traumi, dok bande koriste ranjivost ove djece", rekla je.

Ona je ukazala na naglo pogoršanje situacije u 2025. godini, navodeći da se regrutovanje i korištenje djece od strane oružanih bandi skoro utrostručilo u odnosu na ranije godine, pri čemu se procjenjuje da više od polovine članova bandi sada čine djeca.

Navodeći da su ubistva i ranjavanja djece gotovo udvostručeni, Frazier je istakla da su otmice naglo porasle, dok se seksualno nasilje sve češće koristi kao taktika zastrašivanja i kažnjavanja zajednica. Također je dodala da je vojna upotreba škola i bolnica značajno porasla.

"Danas se djeca na Haitiju suočavaju s nivoima nasilja koje nijedno dijete nigdje ne bi smjelo trpjeti", rekla je ona.

Dodala je da mnoga djeca žive u područjima koja su u potpunosti pod kontrolom bandi, odsječena od škola, zdravstvene zaštite i osnovnih usluga zaštite.

Frazier je navela da su je haićanski zvaničnici uvjerili da zaštita djece ostaje u centru njihovih prioriteta te je pozdravila konkretne korake, uključujući implementaciju protokola o predaji djece povezanih s bandama, potpisanog s Ujedinjenim nacijama 2024. godine.

Uprkos teškim uslovima, Frazier je kazala da djeca na Haitiju pokazuju izuzetnu otpornost.

"Oni zaslužuju više od pukog preživljavanja, zaslužuju priliku da odrastu, da sanjaju i da povrate svoje djetinjstvo", rekla je ona, ponavljajući nepokolebljivu posvećenost Ujedinjenih nacija podršci zaštiti djece na Haitiju.