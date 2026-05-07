UN upozorava: Širenje glodara i infekcija izlaže stanovništvo Gaze visokom riziku od bolesti UNRWA kaže da prenaseljenost, nesigurna voda i oštećeni sanitarni sistemi pogoršavaju zdravstvene uslove raseljenih Palestinaca

Širenje glodara, prenatrpana skloništa i nefunkcionalni sanitarni sistemi izlažu stanovništvo Gaze mnogo većem riziku od bolesti, upozorila je u četvrtak agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA), javlja Anadolu.

"U Gazi je već ranjivo stanovništvo izloženo mnogo većem riziku od bolesti zbog raseljavanja, prenatrpanih šatora, nedostatka čiste vode i nefunkcionalnih sanitarnih sistema", saopćila je UNRWA na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Navodi se da pacovi grizu djecu noću u njihovim šatorima dok spavaju.

"Trenutno širenje glodara i infekcija nije samo zdravstveni problem, već jasan znak ranjivosti Gaze i gotovo potpunog kolapsa njenog zdravstvenog sistema", rekao je direktor zdravstva UNRWA-e dr. Akihiro Seita.

Agencija UN-a saopćila je da blisko sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i lokalnim partnerima kako bi pratila širenje kožnih infekcija i drugih rizika od bolesti u enklavi.

"Hitno je potrebno više šatora, insekticida i lijekova unutar Gaze", dodali su.

Upozorenje dolazi usred pogoršanja humanitarne situacije u Gazi, koju blokira Izrael, gdje su nedostatak medicinskih potrepština i pogoršanje životnih uslova doprinijeli širenju bolesti.

Izraelska vojska je ubila više od 72.600 ljudi, uglavnom žena i djece, i ranila više od 172.000 u smrtonosnom napadu na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Uprkos primirju koje je na snazi ​​od prošlog oktobra, Izrael je odbio da dozvoli ulazak dogovorenih količina humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.