UN upozorava: Širenje glodara i infekcija izlaže stanovništvo Gaze visokom riziku od bolesti

Lina Altawell
07 Maj 2026•Ažuriranje: 07 Maj 2026
Širenje glodara, prenatrpana skloništa i nefunkcionalni sanitarni sistemi izlažu stanovništvo Gaze mnogo većem riziku od bolesti, upozorila je u četvrtak agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice (UNRWA), javlja Anadolu.
"U Gazi je već ranjivo stanovništvo izloženo mnogo većem riziku od bolesti zbog raseljavanja, prenatrpanih šatora, nedostatka čiste vode i nefunkcionalnih sanitarnih sistema", saopćila je UNRWA na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Navodi se da pacovi grizu djecu noću u njihovim šatorima dok spavaju.
"Trenutno širenje glodara i infekcija nije samo zdravstveni problem, već jasan znak ranjivosti Gaze i gotovo potpunog kolapsa njenog zdravstvenog sistema", rekao je direktor zdravstva UNRWA-e dr. Akihiro Seita.
Agencija UN-a saopćila je da blisko sarađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i lokalnim partnerima kako bi pratila širenje kožnih infekcija i drugih rizika od bolesti u enklavi.
"Hitno je potrebno više šatora, insekticida i lijekova unutar Gaze", dodali su.
Upozorenje dolazi usred pogoršanja humanitarne situacije u Gazi, koju blokira Izrael, gdje su nedostatak medicinskih potrepština i pogoršanje životnih uslova doprinijeli širenju bolesti.
Izraelska vojska je ubila više od 72.600 ljudi, uglavnom žena i djece, i ranila više od 172.000 u smrtonosnom napadu na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.
Uprkos primirju koje je na snazi od prošlog oktobra, Izrael je odbio da dozvoli ulazak dogovorenih količina humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.