Humanitarni objekti našli su se pod paljbom u dva odvojena incidenta, izjavio glasnogovornik UN-a

UN: U Gazi prošle sedmice zabilježen nagli porast sigurnosnih incidenata od prekida vatre Humanitarni objekti našli su se pod paljbom u dva odvojena incidenta, izjavio glasnogovornik UN-a

Ujedinjene nacije (UN) saopćile su u utorak da je prošla sedmica donijela nagli porast sigurnosnih incidenata u Pojasu Gaze, što je najveći broj od proglašenja prekida vatre, pri čemu su humanitarni objekti bili mete učestalih napada, javlja Anadolu.

Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric izjavio je na konferenciji za novinare da je „prošla sedmica bila jedna od najtežih po broju sigurnosnih incidenata otkako je u oktobru prošle godine proglašen prekid vatre“.

„Humanitarni objekti su se našli pod paljbom u dva odvojena incidenta“, rekao je Dujarric, dodajući da je „zračni napad također pogodio područje u blizini skladišta UN-a, dok su vozila za pomoć oštećena bacanjem kamenja“.

Dujarric je pozvao sve strane da „ispune svoje obaveze kako bi olakšale, a ne ometale humanitarne operacije“, naglašavajući da „civili i civilna infrastruktura moraju uvijek biti zaštićeni“.

Također je upozorio da izraelska „ograničenja na uvoz motornog ulja, rezervnih dijelova, mehanizacije za uklanjanje ruševina i drugih osnovnih potrepština u Gazu ozbiljno ometaju pružanje nekih od najkritičnijih usluga za stanovništvo“.

„Vozila i generatori se kvare bez mogućnosti popravke“, rekao je on, napominjući da se ovi poremećaji odražavaju na distribuciju hrane, dopremanje vode cisternama i rad službi hitne pomoći.