UN tvrdi da južni Liban bilježi najveći broj razmjena vatre od prestanka vatre UNIFIL bilježi stotine izraelskih vojnih lansiranja i uzvratne vatre u južnom Libanu

Ujedinjene nacije su izvijestile o "najvećem" broju razmjena vatre od prestanka neprijateljstava u južnom Libanu.

Pozivajući se na mirovnu misiju UN-a u Libanu (UNIFIL), glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric izjavio je na konferenciji za novinare u utorak da je "jučer zabilježen najveći broj razmjena vatre između Izraelskih odbrambenih snaga i naoružanih grupa, uključujući Hezbollah, i to je bio najveći broj unutar Libana od prestanka neprijateljstava".

Napomenuo je da je 17. aprila UNIFIL zabilježio 619 lansiranja izraelskih snaga koja su pogodila Liban, "i 30 lansiranja prema izraelskim ciljevima".

Na humanitarnom planu, Dujarric je rekao da partneri UN-a u Libanu nastavljaju s naporima pomoći gdje im pristup dozvoljava.



"Novčana pomoć ostaje ključna za ljude", dodao je.