UN: Svakih 14 minuta ubijen jedan civil u oružanim sukobima širom svijeta u 2025. Rat ne poštuje granice. Ne poštuje privilegije, kazala je Edem Wosornu

Ujedinjene nacije (UN) su u srijedu upozorile da civili i dalje plaćaju razornu cijenu u sukobima širom svijeta, pri čemu je prošle godine u oružanim sukobima koje UN prati ubijen jedan civil svakih 14 minuta.

"U 2025. godini ubijen je približno jedan civil svakih 14 minuta", rekla je Edem Wosornu, direktorica odjela za operacije i zagovaranje u Uredu UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova, tokom Vijeća sigurnosti na otvorenoj debati o zaštiti civila u oružanim sukobima.

"Ovo su samo smrti koje su Ujedinjene nacije mogle dokumentovati u dvadeset oružanih sukoba. Znamo da je stvarni broj znatno veći, u Demokratskoj Republici Kongo, Sudanu, Ukrajini, okupiranoj palestinskoj teritoriji i drugdje", rekla je.

Upozoravajući da su civili, zdravstveni radnici i humanitarno osoblje sve češće meta napada, Wosornu je rekla da se situacija samo pogoršala deset godina nakon što je Vijeće sigurnosti usvojilo Rezoluciju 2286 o zaštiti medicinske pomoći u ratu.

"U 2025. godini Ujedinjene nacije su zabilježile više od 1.350 napada na medicinsku pomoć u 18 sukoba. Bolnice i ambulante su pogođene. Medicinsko osoblje je ubijeno, pritvoreno, zastrašivano ili kriminalizirano samo zato što je radilo svoj posao", rekla je.

Osvrćući se na sve veće opasnosti za humanitarne radnike, Wosornu je rekla da su u 2026. godini do sada ubijena, ranjena, oteta ili pritvorena 144 humanitarna radnika dok su pokušavali pomoći onima kojima je pomoć potrebna.

Ukazujući na opasnost novih tehnologija u sukobima, rekla je da naoružani dronovi i umjetna inteligencija ubrzavaju tempo i domet nasilja, često u gusto naseljenim područjima, te je napomenula da je upotreba dronova porasla za 4.000 posto od 2020. do 2024. u sukobima.

"Ništa od ovoga nije neizbježno. Ovi obrasci su rezultat izbora", dodala je.

Upozoravajući na rastuću militarizaciju i nekažnjivost, Wosornu je rekla da u svijetu u kojem sukobi rastu, a naoružavanje se ubrzava, nekontrolisana sila i neizvinjena brutalnost ne čine nikoga sigurnijim.

"Onaj ko vjeruje da rat nikada neće doći do njega, njegove porodice ili njegovog naroda, živi u opasnoj iluziji", dodala je.

"Rat ne poštuje granice. Ne poštuje privilegije", rekla je.

Naglašavajući da zaštita civila u oružanom sukobu nije milostinja, Wosornu je rekla da je to minimum koji čovječanstvo i civilizacija zahtijevaju.

Dijeleći te zabrinutosti, predsjednica Međunarodnog komiteta Crvenog križa Mirjana Spoljaric upozorila je da kršenja međunarodnog humanitarnog prava postaju normalizirana u zonama sukoba.

"Više ne možemo pretvarati da je ono što vidimo u zonama rata u skladu sa zakonom", rekla je Vijeću.

"Kada lideri naređuju svojim vojskama da djeluju bez ograničenja, kada svoje neprijatelje nazivaju neljudima i kada prijete čitavim populacijama, oni ne samo da podstiču ratne zločine, već i prijete da unište moralne temelje onoga što znači biti čovjek", upozorila je Spoljaric.

Ona je također rekla da se pristup Međunarodnog komiteta Crvenog križa (ICRC) pritvorenicima sve češće blokira.

"Uprkos obavezi država da omoguće posjete ICRC-a, naš pristup je danas u previše slučajeva uskraćen ili ozbiljno ograničen", rekla je, nazivajući to opasnom erozijom normi koja prijeti da našteti ne samo ljudima iza rešetaka danas, nego i sutra.