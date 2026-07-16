Incidenti su se dogodili krajem juna i 8. jula, prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice i Međunarodne organizacije za migracije

UN: Strahuje se da je više od 500 ljudi, uglavnom Rohinja, stradalo u vodama kod Mijanmara Incidenti su se dogodili krajem juna i 8. jula, prema podacima Agencije UN-a za izbjeglice i Međunarodne organizacije za migracije

Strahuje se da je više od 500 ljudi, od kojih većina pripada progonjenoj zajednici Rohinja, stradalo nakon što su se dva čamca koja su ih prevozila prevrnula kod Mijanmara posljednjih dana, saopštile su u četvrtak dvije agencije UN-a, prenosi Anadolu.

U zajedničkom saopštenju Agencije UN-a za izbjeglice i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) navodi se da su dva plovila isplovila iz mijanmarske države Rakhine krajem juna, prevozeći uglavnom putnike Rohinje, uključujući i neke za koje se navodi da su doputovali iz izbjegličkih kampova u Cox's Bazaru u Bangladešu.

Jedan čamac, koji je prevozio oko 250 ljudi, „izgubio je kontakt ubrzo nakon polaska“, navodi se u saopštenju, te se dodaje da se za drugi čamac, koji je navodno prevozio oko 280 ljudi, „vjeruje da je potonuo kod obale Ayeyarwadyja u Mijanmaru 8. jula“.

„Iako incidenti i podaci o žrtvama tek treba da budu zvanično potvrđeni“, u saopštenju se ističe da su Agencija UN-a za izbjeglice i IOM „duboko zabrinuti zbog potencijalno katastrofalnog gubitka života“.

„Većina su bili putnici Rohinje koji su rizikovali opasna putovanja morem u potrazi za sigurnošću“, objavila je Agencija UN-a za izbjeglice na američkoj društvenoj mreži X.

Progonjeni u svojoj domovini od strane burmanske hunte i drugih etničkih grupa, pripadnici zajednice Rohinja bježe iz Mijanmara na sigurna mjesta u Bangladešu, Indoneziji, kao i unutar samog Mijanmara.