UN saopćio da je broj prisilno raseljenih osoba pao na 118 miliona Blizu 5,4 miliona ljudi postalo izbjeglicama u 2025. godini, prema UNHCR-u

Broj prisilno raseljenih osoba pao je prvi put u posljednjoj deceniji u 2025. godini, jer se sve više ljudi vraća kućama uprkos i dalje prisutnoj nesigurnosti, saopćila je u četvrtak agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice.

Do kraja godine, 117,8 miliona ljudi i dalje je bilo raseljeno širom svijeta, što je 5,4 miliona manje nego 2024. godine, saopćio je Visoki komesarijat UN-a za izbjeglice (UNHCR) u izvještaju.

Pad je potaknut naglim porastom povrataka, pri čemu se 14,7 miliona raseljenih osoba vratilo u mjesta porijekla, uključujući 4,4 miliona izbjeglica, što je drugi najveći broj u posljednjih 60 godina.

Od ukupno raseljenih na kraju 2025. godine, 41,6 miliona su bili izbjeglice. Gotovo 5,4 miliona ljudi postalo je izbjeglicama tokom godine, pri čemu je 60 pobjeglo pobjeglo iz osam zemalja, uključujući gotovo milion iz Sudana i gotovo 800.000 iz Ukrajine.

Izvještaj također ukazuje na nove krize raseljavanja u 2026. godini. Rat koji su pokrenuli SAD i Izrael u februaru raselio je 3,2 miliona ljudi u Iranu, dok su izraelski napadi u Libanu od marta prisilili više od milion ljudi da napuste svoje domove.

UN-ova agencija također je upozorila na smanjene mogućnosti preseljenja izbjeglica. Iako je 2,9 miliona izbjeglica trebalo preseljenje, raspoloživa mjesta su pala sa četverodecenijskog maksimuma od 188.800 u 2024. na samo 81.800 u 2025., uglavnom zbog naglog pada prijema u SAD-u.