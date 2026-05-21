UN prijavio gotovo 50 ilegalnih napada izraelskih doseljenika širom Zapadne obale u jednoj sedmici Više od 870 napada doseljenika u više od 220 zajednica samo ove godine izazvalo je žrtve ili materijalnu štetu, rekao je portparol

Ujedinjene nacije je u četvrtak saopćio da je tokom jedne sedmice zabilježeno najmanje 49 ilegalnih napada izraelskih doseljenika širom Zapadne obale, javlja Anadolu.

Pozivajući se na Ured za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA), portparol UN-a Stephane Dujarric rekao je na konferenciji za novinare da su između 12. i 18. maja napadi izraelskih doseljenika izazvali žrtve ili štetu, uključujući porast napada paljenjem kuća, poljoprivrednog zemljišta, vozila i jedne džamije.

"Ovim je broj napada doseljenika ove godine premašio 870 u više od 220 zajednica, pri čemu su izazvane žrtve ili materijalna šteta", rekao je.

Dujarric se osvrnuo i na odluku izraelskog Vrhovnog suda koja utječe na međunarodne nevladine organizacije koje djeluju na okupiranoj palestinskoj teritoriji, naglašavajući da su "međunarodne nevladine organizacije neophodne za ukupne humanitarne operacije na okupiranoj palestinskoj teritoriji" te da "njihov rad mora i treba biti omogućen".

Kazao je da humanitarni radnici nastavljaju dostavljati pomoć u Gaza Strip "uprkos preprekama" o kojima se gotovo svakodnevno izvještava, upozoravajući da "osnovne zalihe hitno moraju biti dopuštene u Gazu kako bi se izbjegao rizik od kolapsa opreme".