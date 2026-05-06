UN pozvao na hitno, bezuslovno oslobađanje pritvorenih članova Globalne flotile Sumud Ured za ljudska prava istakao da Izrael drži aktiviste bez optužbe

Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava u srijedu je pozvao Izrael da odmah i bezuslovno oslobodi dva člana humanitarne Globalne flotile Sumud koji su zadržani na moru i odvedeni u pritvor u Izraelu bez optužbe.

“Izrael mora odmah i bezuslovno osloboditi članove flotile Saifa Abukesheka i Thiaga de Avilu, koji su zadržani u međunarodnim vodama i dovedeni u Izrael gdje se i dalje drže bez optužbe“, rekao je glasnogovornik Thameen Al-Kheetan u saopćenju.

“Nije zločin pokazati solidarnost i pokušati dopremiti humanitarnu pomoć palestinskom stanovništvu u Gazi, kojem je ona očajnički potrebna“, dodao je.

Al-Kheetan je također rekao da navodi o teškom zlostavljanju u vezi s dvojicom pritvorenika moraju biti istraženi i da odgovorni moraju biti privedeni pravdi.

“Uznemirujući navodi o teškom zlostavljanju Abukesheka i de Avile moraju biti istraženi, a odgovorni moraju biti privedeni pravdi“, rekao je.

On je dalje pozvao na okončanje izraelske upotrebe proizvoljnog pritvaranja i široko definisanog zakonodavstva o terorizmu, rekavši da su te prakse nespojive s međunarodnim pravom o ljudskim pravima.

Al-Kheetan je također pozvao Izrael da okonča svoju blokadu Gaze i dozvoli ulazak humanitarne pomoći u enklavu u dovoljnim količinama.

Misija Globalne flotile Sumud iz proljeća 2026., usmjerena na probijanje izraelske blokade Pojasa Gaze i dostavljanje humanitarne pomoći, presretnuta je od strane izraelskih snaga 29. aprila kod obale Krete.

Izraelske snage intervenirale su u međunarodnim vodama, napadajući brodove s aktivistima oko 600 nautičkih milja od Gaze i samo nekoliko milja od grčkih teritorijalnih voda.

Ukupno 177 aktivista je privedeno i navodno izloženo zlostavljanju.

Izvještaji navode da su Avila i Abu Keshek, koji nisu oslobođeni i prisilno su odvedeni u Izrael, bili izloženi teškom fizičkom zlostavljanju i prijetnjama smrću tokom ispitivanja.

Izrael je uveo razornu blokadu Pojasa Gaze još od 2007. godine, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika tog područja na rubu gladi.

Izraelska vojska pokrenula je brutalnu dvogodišnju ofanzivu na Gazu u oktobru 2023., usmrtivši više od 72.000 ljudi, ranivši preko 172.000 i izazvavši ogromna razaranja širom opkoljene teritorije.