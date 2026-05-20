Mislim da bi svi pritvoreni trebali biti brzo vraćeni u svoje zemlje, kazao je glasnogovornik

UN pozvao Izrael da s pritvorenim aktivistima flotile za Gazu postupa s dostojanstvom Mislim da bi svi pritvoreni trebali biti brzo vraćeni u svoje zemlje, kazao je glasnogovornik

Ujedinjene nacije (UN) su u srijedu zatražile da Izrael s aktivistima flotile za Gazu, koje je pritvorio nakon pokušaja da morem stignu do Pojasa Gaze, postupa s poštovanjem i dostojanstvom.

Na pitanje o videosnimku koji je podijelio izraelski koalicioni partner i ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir, a na kojem se prikazuje ponižavanje pritvorenih aktivista nakon dolaska u luku Ashdod, glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric je na konferenciji za novinare rekao da svako ko je pritvoren od strane izraelskih vlasti, a dio je flotile, mora biti tretiran s poštovanjem i dostojanstvom, kao i svaka druga pritvorena osoba.

"Mislim da bi svi koji su pritvoreni trebali biti brzo vraćeni u svoje zemlje", dodao je Dujarric, naglašavajući potrebu humanog postupanja prema aktivistima.

Video koji je objavio izraelski koalicioni partner i ministar nacionalne sigurnosti Ben-Gvir prikazuje pritvorene aktiviste kako bivaju ponižavani nakon dolaska u luku Ashdod, dok je ministrica saobraćaja Miri Regev objavila drugi snimak u kojem je aktiviste nazvala pristalicama terorizma i pod utjecajem alkohola i droga.

Snimci koje je emitovao izraelski Channel 14 također prikazuju aktiviste kako kleče s rukama vezanim iza leđa i licem okrenutim prema podu, dok se u pozadini čuje izraelska himna.

Prema organizatorima flotile, izraelske snage su u međunarodnim vodama u ponedjeljak napale ukupno 50 plovila koja su prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, uključujući 78 turskih državljana.

Flotila je isplovila u četvrtak iz turskog grada Marmaris u novom pokušaju da probije nezakonitu izraelsku blokadu Gaze koja traje od 2007. godine.