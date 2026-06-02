UNIFIL bilježi stotine lansiranja i zračnih incidenata preko Plave linije, dok UN upozorava na kršenje prekida neprijateljstava i rastuću eskalaciju

UN poziva na maksimalnu suzdržanost usred intenzivnih vojnih aktivnosti u južnom Libanu UNIFIL bilježi stotine lansiranja i zračnih incidenata preko Plave linije, dok UN upozorava na kršenje prekida neprijateljstava i rastuću eskalaciju

Ujedinjene nacije (UN) pozvale su na "maksimalnu suzdržanost" nakon što su mirovne snage u Libanu zabilježile intenzivne zračne i artiljerijske aktivnosti, uključujući stotine projektila i više kršenja zračnog prostora u južnom Libanu, javlja Anadolu.

"Uprkos kontinuiranim naporima za deeskalaciju, naše kolege iz UNIFIL-a na jugu nastavljaju da primjećuju intenzivne zračne aktivnosti i razmjenu vatre preko Plave linije i unutar UNIFIL-ovog područja operacija, kako je naglašeno tokom jučerašnje sjednice Vijeća sigurnosti za hitne slučajeve", rekao je glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric na konferenciji za novinare.

"Pozivamo sve strane da pokažu maksimalnu suzdržanost i u potpunosti se pridržavaju dogovorenog prekida neprijateljstava", rekao je.

Dujarric je napomenuo da su Privremene snage UN-a u Libanu (UNIFIL) zabilježile 478 putanja projektila između ponoći i 16 sati po lokalnom vremenu, uključujući 468 pripisanih izraelskim snagama i deset Hezbollahu.

Misija je dokumentovala devet izraelskih zračnih napada i 46 kršenja libanskog zračnog prostora u istom periodu, rekao je.

Najnoviji incidenti uslijedili su nakon onoga što je Dujarric opisao kao "intenzivnu vojnu aktivnost" prethodnog dana, kada je UNIFIL prijavio 702 putanje projektila uz 47 lansiranja od Hezbollaha.

Rekao je da su mirovne snage primijetile intenzivnu zračnu aktivnost u cijelom svom području operacija i prijavile napade u oba sektora, uključujući napade na cestovne mreže.

"Eskalacija u južnom Libanu uključivala je veliki obim artiljerijske, minobacačke i raketne vatre", rekao je Dujarric, napominjući da je UNIFIL u nedjelju zabilježio 702 incidenta pucanja s položaja izraelskih snaga južno od Plave linije i unutar svog područja operacija.

Ukazujući na dva nedavna incidenta koja su pogodila pripadnike mirovnih snaga UN-a, Dujarric je potvrdio da nijedan pripadnik UN-ovog osoblja nije povrijeđen dok su se sklonili negdje drugdje.

Na pitanje da li prisustvo izraelskih trupa unutar libanske teritorije predstavlja okupaciju, Dujarric se suzdržao od toga da to tako okarakteriše.

"Vidite, očigledno su izraelske trupe prisutne u Libanu, i to je činjenica koju i sami Izraelci priznaju", rekao je.

Dujarric je naglasio potrebu da sve strane poštuju postojeće sporazume i rade na obnavljanju stabilnosti.

"Poenta je da postoje sporazumi, oni se moraju poštovati. Želimo da se oružje utiša. Želimo da se stanovništvo južnog Libana može vratiti svojim domovima u miru i sigurnosti. Želimo da se ljudi na sjeveru Izraela mogu vratiti svojim domovima u miru i sigurnosti", rekao je.

Izrael je nastavio vojne operacije u Libanu kršeći prekid vatre kojem je posredovao SAD, a koji je stupio na snagu 17. aprila, a kasnije je produžen do početka jula.

Prema podacima libanskog Ministarstva zdravstva, od 2. marta u izraelskim napadima je ubijeno najmanje 3.468 ljudi, a 10.577 je povrijeđeno.

Sukob je raselio više od milion ljudi i prouzrokovao veliku štetu civilnoj infrastrukturi, uključujući škole, zdravstvene ustanove, džamije i crkve.

Izrael je nedavno zatražio od svojih snaga da prošire ofanzivu u Libanu, ali je američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak rekao da izraelske snage neće krenuti prema Bejrutu nakon poziva s premijerom Benjaminom Netanyahuom.