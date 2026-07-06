UN pozdravlja „svaki korak koji doprinosi” primirju u Gazi nakon što je Hamas raspustio odbor za vanredne situacije „Nastavljamo podržavati napore ka jedinstvenom palestinskom upravljanju pod Palestinskom upravom”, rekao glasnogovornik

UN je primio k znanju odluku Hamasa da raspusti svoj Vladin odbor za vanredne situacije i prenese administrativne nadležnosti u Gazi na novoformirano nacionalno tijelo.

Glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric rekao je na konferenciji za novinare da je „primljena k znanju objava Hamasa u vezi s raspuštanjem Vladinog odbora za vanredne situacije i prenosom administrativnih odgovornosti na Nacionalni odbor za administraciju Gaze”.

„Pozdravljamo svaki korak koji doprinosi provedbi sporazuma o prekidu vatre i unapređenju ciljeva sadržanih u relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti, uključujući potpunu provedbu primirja, zaštitu civila i nesmetano pružanje humanitarne pomoći”, rekao je on.

Dujarric je dodao da „nastavljamo podržavati napore ka jedinstvenom palestinskom upravljanju pod Palestinskom upravom”.

Početkom ponedjeljka, vlada Gaze saopćila je da je raspušten Odbor za vanredne situacije i da je ostavku podnio njegov vršilac dužnosti predsjednika, navodeći da je potez usmjeren na olakšavanje prenosa upravljanja na Nacionalni odbor za administraciju Gaze (NCAG), kao dio mape puta koju su dogovorile palestinske frakcije.

NCAG se opisuje kao nestranačko tijelo odgovorno za upravljanje svakodnevnim civilnim poslovima na teritoriji. Sastavljen od palestinskih nacionalnih ličnosti, djeluje iz Kaira od sredine januara, ali još nije počeo obavljati svoje dužnosti unutar Pojasa Gaze.

Dana 29. septembra 2025. godine, Trump je najavio plan od 20 tačaka za okončanje rata u Gazi, uključujući oslobađanje izraelskih talaca, djelimično povlačenje izraelske vojske iz enklave, formiranje tehnokratske vlade, raspoređivanje međunarodnih stabilizacionih snaga i razoružavanje Hamasa.

Prva faza plana stupila je na snagu 10. oktobra 2025. godine. Iako Hamas tvrdi da je ispunio svoje obaveze u prvoj fazi, Izrael nije ispunio svoje obaveze i nastavio je svakodnevne napade.

Izrael je također nastavio ograničavati ulazak dogovorenih količina hrane, lijekova, medicinskih potrepština, privremenih skloništa i montažnih stambenih jedinica u Gazu, gdje oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih osoba, živi u teškim humanitarnim uslovima.

Izrael je od oktobra 2023. godine u ofanzivi u Gazi ubio više od 73.000 ljudi i ranio više od 173.000 drugih.