Nastavljamo pozivati ​​na oslobađanje svih onih koje su Huti proizvoljno pritvorili, kazao je zvaničnik

UN pozdravio veliki sporazum o oslobađanju pritvorenika iz Jemena Nastavljamo pozivati ​​na oslobađanje svih onih koje su Huti proizvoljno pritvorili, kazao je zvaničnik

Ujedinjene nacije (UN) pozdravile su sporazum između jemenske vlade i grupe Huti o oslobađanju više od 1.600 pritvorenika, rekao je zvaničnik u četvrtak, javlja Anadolu.

"Pozdravljamo veliki napredak u naporima da se osigura oslobađanje pritvorenika povezanih sa sukobom."

"Strane u sukobu u Jemenu složile su se da oslobode više od 1.600 pritvorenika povezanih sa sukobom, što je najveći takav sporazum o oslobađanju od početka sukoba", rekao je novinarima zamjenik glasnogovornika Farhan Haq.

Haq je rekao da sporazum dolazi nakon 14 sedmica intenzivnih pregovora vođenih pod pokroviteljstvom UN-a u Jordanu.

"Nastavljamo pozivati ​​na oslobađanje svih onih koje su Huti proizvoljno pritvorili, uključujući osoblje nevladinih organizacija UN-a, civilnog društva i diplomatskih misija, kao i njihovih porodica", rekao je.

Jemenska vlada je u četvrtak saopćila da je potpisala "najveći" sporazum o razmjeni zarobljenika sa grupom Huti, koji uključuje 1.728 pritvorenika sa obje strane.

Jemen je uglavnom primijetio period smanjenog nasilja od aprila 2022. godine nakon rata koji je počeo prije više od 11 godina između vladinih snaga i Huti boraca, koji od septembra kontrolišu nekoliko provincija i gradova, uključujući glavni grad Sanu 2014.​​​​​​​

Rat je uništio veliki dio jemenske infrastrukture i izazvao jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu, usred napora UN-a da unaprijedi mirovni proces.