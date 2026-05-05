UN pozdravio prekid vatre koji su najavile Ukrajina i Rusija

Ujedinjene nacije (UN) su u utorak pozdravile nedavnu objavu prekida vatre od strane Ukrajine i Rusije, prenosi Anadolu.

Odgovarajući na pitanje o objavama prekida vatre iz Kijeva i Moskve, glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric je u izjavi naveo: „Pozdravljamo jednostrani prekid vatre koji je najavila Ukrajina, a koji stupa na snagu u noći s 5. na 6. maj, kao i onaj koji je najavila Ruska Federacija, koji će se odvijati tokom 8. i 9. maja. Generalni sekretar iščekuje njihovu uspješnu provedbu i ponavlja svoj poziv na potpun, hitan, bezuslovan i trajan prekid vatre, koji bi vodio ka pravednom, sveobuhvatnom i održivom miru, u skladu s Poveljom UN-a, međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama UN-a.“

Rusko ministarstvo odbrane je u ponedjeljak najavilo prekid vatre za 8. i 9. maj „u čast proslave pobjede sovjetskog naroda u Velikom otadžbinskom ratu“.

U saopćenju na Telegramu, ministarstvo je navelo da će Moskva preduzeti „sve neophodne“ mjere kako bi osigurala sigurnost tokom proslava i upozorilo na „masovan“ uzvratni raketni udar ukoliko proslava bude ometana.

Nakon tog saopćenja, Zelenski je proglasio prekid vatre s Rusijom koji počinje u ponoć u Kijevu, rekavši: „Ljudski život je daleko vrijedniji od bilo kakve godišnjice.“

Dodao je da Ukrajini nije upućen nikakav zvaničan zahtjev u vezi s „obustavom neprijateljstava“ koju je Moskva najavila tokom proslave Dana pobjede u Rusiji.