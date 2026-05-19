Specijalna izvjestiteljica navela optužbe o mučenju, seksualnom nasilju i najmanje 94 smrti u pritvoru od oktobra 2023. godine, upozorivši na kulturu nekažnjivosti u izraelskim pritvorskim objektima

UN-ova ekspertica optužila Izrael za grubo zanemarivanje zlostavljanja palestinskih pritvorenika Specijalna izvjestiteljica navela optužbe o mučenju, seksualnom nasilju i najmanje 94 smrti u pritvoru od oktobra 2023. godine, upozorivši na kulturu nekažnjivosti u izraelskim pritvorskim objektima

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za mučenje optužila je Izrael za grubo zanemarivanje humanog postupanja prema palestinskim pritvorenicima, upozorivši da su vanredne mjere uvedene nakon napada 7. oktobra 2023. godine izložile zatvorenike mučenju, seksualnom nasilju i potencijalno nezakonitim smrtima.

U saopćenju objavljenom u utorak, izvjestiteljica Alice Jill Edwards iznijela je navode o teškim premlaćivanjima, elektrošokovima, prisilnim položajima tijela, uskraćivanju sna, izgladnjivanju i dugotrajnom pritvoru bez kontakta s vanjskim svijetom u izraelskim objektima.

Navela je da su uslovi obilježeni prenatrpanošću, bolestima, uskraćivanjem medicinske njege te nedostatkom ventilacije i sunčeve svjetlosti.

"Vanredne mjere uvedene nakon 7. oktobra 2023. godine izložile su palestinske pritvorenike mučenju, potencijalno nezakonitim smrtima, pritvoru bez komunikacije i ponižavajućim uslovima", rekla je Edwards.

Njena istraga zabilježila je 52 slučaja mučenja ili zlostavljanja i 33 slučaja seksualnog mučenja ili seksualiziranog zlostavljanja.

Optužbe uključuju jedan slučaj ponovljenog analnog i vaginalnog silovanja, dva slučaja silovanja predmetima, kao i iskaze muških pritvorenika o premlaćivanjima, elektrošokovima i napadima pasa usmjerenim na njihove genitalije.

"Ova svjedočenja su duboko uznemirujuća. Iza svake optužbe stoji ljudsko biće koje je bilo potpuno ovisno o onima koji su imali moć nad njima. Apsolutna zabrana mučenja postoji upravo za ovakve trenutke, kada su zakon, suzdržanost i humanost najpotrebniji", rekla je Edwards.

"Ove optužbe zahtijevaju potpunu, nezavisnu i transparentnu istragu, kao i odgovornost tamo gdje se utvrde kršenja", dodala je.

Izvjestiteljica je također izrazila zabrinutost zbog najmanje 94 prijavljene smrti u pritvoru od oktobra 2023. godine, za koje tvrdi da nisu istražene. Obdukcioni nalazi navedeni u izvještaju ukazuju na povrede uključujući slomljena rebra, krvarenja i razderane organe.

"Smatram da broj i brutalnost prikupljenih optužbi prikazuju grubo zanemarivanje izraelske obaveze da prema svim pritvorenicima postupa humano i bez diskriminacije", rekla je Edwards.