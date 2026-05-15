UN obilježava godišnjicu Nakbe uz upozorenja na krizu u Gazi To je bol koja traje kroz generacije i hiljade kilometara, rekla je predsjednica Generalne skupštine UN-a

Ujedinjene nacije su u petak obilježile godišnjicu Nakbe, dok su visoki zvaničnici upozorili da se patnja i raseljavanje Palestinaca od 1948. godine nastavljaju usred rata u Gazi.

Događaj, koji je organizovao Komitet UN-a za ostvarivanje neotuđivih prava palestinskog naroda, održan je u sjedištu UN-a kako bi se istaknuo dugotrajni utjecaj Nakbe, masovnog raseljavanja i oduzimanja imovine Palestincima tokom stvaranja Izraela 1948. godine.

Obraćajući se skupu, predsjednica Generalne skupštine UN-a Annalena Baerbock opisala je Nakbu kao trajnu historijsku bol koja se proteže kroz generacije.

"Ljudi su uklonjeni iz svojih domova, njihove kuće su uništene, njihovi životi i sredstva za život poremećeni. U jednom trenutku, čitav narod je rasut", rekla je.

"To je bol koja traje kroz generacije i hiljade kilometara. To je bol za koju samo istinska pravda može donijeti olakšanje."

Baerbock je kazala da je pitanje i dalje duboko relevantno, jer patnja Palestinaca nije prestala.

Također je naglasila stalnu odgovornost UN-a da traži pravedno rješenje izraelsko-palestinskog sukoba.

"Jedan od prvih zadataka Ujedinjenih nacija bio je pronaći pravedno rješenje za sukobe i krize širom svijeta, uključujući pitanje Palestine", rekla je.



"Tokom 78 dugih godina ova institucija, zajedno s brojnim mirovnim procesima, radi na rješavanju izraelsko-palestinskog sukoba."

Pozvala je države članice da ne gube fokus na humanitarnu krizu u Gazi, koju je opisala kao katastrofalnu, uprkos najavi primirja prošlog oktobra.

"Primirje koje ne znači mir, nego još ubijanja, čak i djece, nije mir i nije primirje", rekla je.



"To je nastavak vatre."

Khaled Khiari, pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Bliski istok, Evropu, Amerike, Aziju i Pacifik, također je upozorio da su uslovi u Gazi i dalje teški.



"Situacija u Gazi danas je katastrofa ozbiljnih razmjera", rekao je Khiari učesnicima.

Dodao je da je primirje krhko i da civili i dalje pate.