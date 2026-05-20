UN izvještava o značajnoj izraelskoj zračnoj i kopnenoj aktivnosti u južnom Libanu Mirovne snage i dalje posmatraju opsežnu izraelsku odbrambenu vojnu aktivnost širom područja operacija, rekao je glasnogovornik

Ujedinjene nacije su u srijedu saopćile da je u južnom Libanu zabilježena značajna izraelska zračna i kopnena aktivnost, uključujući zračne napade, kretanje oklopnih jedinica i granatiranje u blizini naseljenih područja.

Glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je na konferenciji za novinare da mirovne snage UN-a u južnom Libanu i dalje posmatraju značajnu zračnu i kopnenu aktivnost širom područja operacija, uključujući više izraelskih zračnih napada jučer u blizini nekoliko gradova u zapadnom sektoru, kao i nekoliko gradova u istočnom sektoru.

Prema libanskim vlastima, 19 ljudi, uključujući troje djece, ubijeno je u utorak u izraelskim zračnim napadima, rekao je on.

Dujarric je naveo da su mirovne snage UN-a zabilježile 348 incidenata koji se pripisuju izraelskim snagama i 23 putanje koje se pripisuju Hezbollahu, uz sedam presretnutih projektila u području operacija.

Također je rekao da su pripadnici Privremenih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu (UNIFIL) primijetili napad dronom, očigledno dronom upravljanim iz prvog lica, oko 200 metara od sjedišta UNIFIL-a u blizini sektora Zapad u Naqouri.

"Mirovne snage i dalje posmatraju opsežnu izraelsku odbrambenu vojnu aktivnost širom područja operacija", rekao je Dujarric, opisujući kretanje oklopnih jedinica velike gustine, opsežne inženjerske radove i kontinuirani logistički saobraćaj, uz stalne udare artiljerije, granatiranja, minobacača i raketa.

On je pozvao sve strane da poštuju sporazum o prekidu vatre i da se pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava.