Izraelske sigurnosne snage također su koristile seksualno nasilje nad djecom kao dio kolektivnog sramoćenja i ugnjetavanja, navodi se u izvještaju komisije UN-a

UN: Izrael nastavlja vršiti genocid ciljajući palestinsku djecu Izraelske sigurnosne snage također su koristile seksualno nasilje nad djecom kao dio kolektivnog sramoćenja i ugnjetavanja, navodi se u izvještaju komisije UN-a

Izrael nastavlja vršiti genocid i druge zločine okrutnosti namjernim ciljanjem palestinske djece, navodi se u izvještaju UN-a objavljenom u utorak, prenosi Anadolu.

"Izraelske vlasti i sigurnosne snage namjerno su ciljale palestinsku djecu, što je rezultiralo genocidom, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima u Pojasu Gaze te ratnim zločinima na Zapadnoj obali", stoji u izvještaju koji je objavila Nezavisna međunarodna istražna komisija UN-a za Okupiranu palestinsku teritoriju, uključujući Istočni Jerusalem i Izrael.

Komisija je saopštila kako je prošle godine zaključila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi te je utvrdila da se intenzivan obim i sistematska priroda izraelskih vojnih operacija nastavljaju, uzrokujući neviđenu smrt, povrede i traume među palestinskom djecom.

"Namjerno ciljanje djece jedan je od ključnih elemenata koji dokazuju genocidnu namjeru izraelskih vlasti i sigurnosnih snaga da unište palestinsku grupu, u cjelini ili djelimično, u Gazi", navela je komisija.

"Dokazi pokazuju da su palestinska djeca bila namjerna meta i da su ih ubile izraelske sigurnosne snage", rekao je Srinivasan Muralidhar, predsjedavajući komisije.

"Čak i nakon prekida vatre u oktobru 2025. godine, djeca i dalje bivaju ubijana i teško povređivana, uz kontinuirano izraelsko zanemarivanje prekida vatre i zaštite koja se duguje palestinskoj djeci prema međunarodnom pravu", dodao je on.

"Palestinska djeca su hapšena i podvrgavana mučenju i drugim teškim oblicima zlostavljanja u izraelskim zatvorima i pritvorskim objektima, bez ikakvih informacija o tome gdje se nalaze", saopštila je komisija.

"Izraelske sigurnosne snage također su koristile seksualno nasilje nad djecom kao dio kolektivnog sramoćenja i ugnjetavanja, što je duboko ukorijenjeno unutar dugotrajnog, etničkog, rodnog i međugeneracijskog obrasca izraelske okupacije i neprijateljstava", dodaje se.

U izvještaju se navodi da je izraelsko ciljanje neonatoloških centara i porodilišta u Gazi direktno ugrozilo preživljavanje novorođenčadi i reproduktivnu budućnost Palestinaca, uključujući povećanje broja pobačaja, urođenih mana i trajnih ranjivosti među novorođenčadi.

"Izgladnjivanje koje je Izrael nametnuo kroz blokadu i opsadu dodatno je uzrokovalo smrt palestinske djece i teško utjecalo na zdravlje mnogih drugih, lišavajući ih osnovne ishrane i povećavajući rizik od bolesti usljed smanjene imunizacije, nesigurnosti hrane i uništenih zdravstvenih službi", također se navodi.

"Čak i ako bombe i puške utihnu u Gazi i na Zapadnoj obali, palestinska djeca se neće jednostavno oporaviti preko noći", rekao je Muralidhar.



"Uništenje njihovog zdravlja, obrazovanja i razvoja je nepovratno."

"Zaštita, briga i preživljavanje palestinske djece neodvojivi su od prava palestinskog naroda na samoopredjeljenje", kazao je Muralidhar.



​​​​​​​"Ciljanjem djece, Izrael napada samu sposobnost palestinskog naroda da postoji i da određuje svoju budućnost."

Komisija je saopštila da je identifikovala izraelske vojne jedinice odgovorne za ubijanje i ranjavanje palestinske djece te je uputila preporuke Izraelu i državama članicama UN-a kako bi se osigurala odgovornost.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskim napadima je ubijen 1.021 Palestinac, a ranjeno 3.249 drugih od kraja 2025. godine, u svakodnevnim kršenjima primirja koje je na snazi.

Izraelski genocidni rat u Gazi od oktobra 2023. godine odnio je živote 73.032 osobe, povrijedio više od 173.300 i uzrokovao masovno uništenje oko 90% infrastrukture ove enklave, pri čemu Ujedinjene nacije procjenjuju troškove rekonstrukcije na oko 70 milijardi dolara.

Od oktobra 2023. godine, gradovi i mjesta na Zapadnoj obali svjedoče gotovo svakodnevnim izraelskim racijama, uključujući hapšenja i pretrese kuća. Eskalacija od strane izraelske vojske i okupatora ubila je 1.173 Palestinca, ranila 12.666, dovela do hapšenja oko 23.000 i raselila 33.000 osoba, prema zvaničnim palestinskim podacima.