UN: Izrael mora zaustaviti planove za širenje naselja na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni Prijavljeni planovi za širenje izraelskih naselja na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni moraju prestati, upozorio je glasnogovornik UN-a

Izrael ne smije proširivati ​​izgradnju naselja na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni, saopštile su Ujedinjene nacije (UN) u utorak.

"Prijavljeni planovi za širenje izraelskih naselja na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni moraju prestati", rekao je novinarima glasnogovornik Stephane Dujarric.

Izrael je 16. aprila odobrio petogodišnji plan vrijedan 334 miliona dolara za razvoj ilegalnih naselja na okupiranoj sirijskoj Golanskoj visoravni.

Plan, koji pokriva period od 2026. do 2030. godine, izdvaja približno milijardu šekela (334 miliona dolara) za jačanje infrastrukture i promociju rasta izraelskog stanovništva na okupiranoj teritoriji, izvijestio je portal "Times of Israel".

Izraelski zvaničnici rekli su da inicijativa ima za cilj transformirati naselje Katzrin u prvi grad Golana, prema riječima ministra Ze'eva Elkina.

Prema međunarodnom pravu, Golanska visoravan je priznata kao sirijska teritorija koju Izrael okupira od 1967. godine, a širenje naselja tamo se smatra ilegalnim.

Sirijski predsjednik Ahmad al-Sharaa izjavio je 17. aprila da Damask traži novi sigurnosni sporazum s Izraelom koji bi osigurao povlačenje na linije razdvajanja iz 1974. godine, kao dio faznog pristupa mogućim širim pregovorima.

Govoreći na panelu tokom Diplomatskog foruma u Antaliji, Sharaa je rekao da je sporazum iz 1974. godine važio više od pet decenija, ali je kasnije potkopan izraelskim kršenjem zakona, posebno nakon pada bivšeg sirijskog režima u decembru 2024. godine.

"Sada ulazimo u prvi nivo razgovora, koji traži sigurnosni sporazum koji garantuje povlačenje Izraela na granice iz 1974. godine i postavlja nova pravila bilo obavezivanjem na sporazum ili njegovim prilagođavanjem na način koji garantuje sigurnost obje strane", rekao je.

Dodao je da bi, ako bude uspješan, proces mogao dovesti do dugoročnih pregovora usmjerenih na rješavanje statusa okupirane Golanske visoravni.