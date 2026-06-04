Više od 100.000 operacija je odgođeno zbog velike nestašice lijekova i potrebnog medicinskog materijala, kazao je glasnogovornik

UN: Energetska kriza na Kubi remeti zdravstvenu zaštitu i isporuku pomoći Više od 100.000 operacija je odgođeno zbog velike nestašice lijekova i potrebnog medicinskog materijala, kazao je glasnogovornik

Ujedinjene nacije (UN) u četvrtak su upozorile da pogoršanje energetske krize na Kubi ozbiljno utiče na osnovne usluge, uključujući zdravstvenu zaštitu, proizvodnju hrane i operacije humanitarne pomoći, javlja Anadolu.

Govoreći na konferenciji za novinare, glasnogovornik UN-a Stephane Dujarric rekao je da je kombinovani učinak "energetske krize, nakon američkih izvršnih naredbi i drugih sankcija, uz uragane i druge prirodne katastrofe, dalekosežan i širi se svakodnevno".

"Sve osnovne usluge, od čiste vode i sanitacije do proizvodnje hrane i zdravstvenog sektora, pogođene su nedostatkom goriva i električne energije", rekao je i dodao:

Dujarric je napomenuo da je "više od 100.000 operacija odgođeno zbog velike nestašice lijekova i potrebnog medicinskog materijala".

Dodao je da UN i njegovi partneri imaju "plan akcije za pomoć do dva miliona ljudi", ali je rekao da energetska kriza ometa napore pomoći.

"Energetska kriza također ograničava našu sposobnost da isporučimo već obećanu pomoć, s desecima kontejnera s hranom i medicinskim potrepštinama koji još uvijek stoje u lukama zbog nedostatka goriva za njihovo iznošenje iz luka", rekao je.

Kuba se posljednjih mjeseci suočila s ozbiljnom nestašicom goriva i široko rasprostranjenim nestancima struje nakon strožih američkih ograničenja, uključujući embargo na naftu uveden u januaru.