Lansiranje nove destinacije predstavlja ključni korak u diverzifikaciji portfolija i širenju utjecaja u sektoru urbanih destinacija, kaže izvršni direktor

Umm Al Qura najavila razvoj Masar Gardensa u Meki, Saudijska Arabija Lansiranje nove destinacije predstavlja ključni korak u diverzifikaciji portfolija i širenju utjecaja u sektoru urbanih destinacija, kaže izvršni direktor

Kompanija Umm Al Qura, vlasnik, developer i operater destinacije Masar, u utorak je najavila planove za razvoj projekta "Masar Gardens", svoje druge destinacije u saudijskoj Mekki, u okviru strategije širenja i diverzifikacije portfolija urbanih destinacija.

Iz kompanije su saopćili da će Masar Gardens predstavljati prirodni nastavak Masar destinacije, nudeći komplementarno urbano iskustvo oblikovano savremenim dizajnom, javnim prostorima i visokokvalitetnim sadržajima za stanovnike i posjetioce.

Projekt je dio petogodišnje strategije kompanije usmjerene na izgradnju raznovrsnog portfolija urbanih i investicionih destinacija širom zapadne regije Saudijske Arabije, s ciljem prelaska s jednog ključnog projekta na širi razvojni okvir.

Generalni direktor kompanije Yasser Abuateek izjavio je da lansiranje ovog projekta predstavlja ključni korak u nastojanjima kompanije da diverzifikuje svoj razvojni portfolio i proširi utjecaj u sektoru urbanih destinacija.

„Lansiranje nove destinacije predstavlja ključni korak na putu kompanije ka diverzifikaciji razvojnog portfolija i širenju njenog utjecaja u sektoru urbanih destinacija“, rekao je Abuateek, dodajući da projekat ima za cilj stvaranje dinamičnih, međusobno povezanih zajednica uz očuvanje identiteta i jedinstvenog karaktera lokacije.

Masar Gardens se razvija kroz strateško partnerstvo u kojem će Umm Al Qura imati ulogu lidera i upravitelja razvoja, dok će "Makkah Construction and Development Company" biti finansijski partner, a "Al Rajhi Union Real Estate Company" tehnički partner zadužen za izvođenje radova.

Razvoj će se odvijati fazno, u skladu s ciljevima održivog urbanog razvoja, na ukupnoj površini od oko 1,2 miliona kvadratnih metara, uključujući 841.000 kvadratnih metara u zapadnoj i 308.000 kvadratnih metara u južnoj Hindawiyah zoni.

Ukupna procijenjena početna vrijednost projekta iznosi oko šest milijardi saudijskih rijala, a planirani rok realizacije je do pet godina.

Prema navodima kompanije, Masar Gardens će uključivati više od 140.000 kvadratnih metara zelenih površina, putnu infrastrukturu, javne usluge, pješačke staze duže od osam kilometara, kao i biciklističku stazu dugu 17 kilometara.

Prva faza obuhvatit će izgradnju infrastrukture, javnih sadržaja i otvorenih prostora, dok će naredne faze uključivati stambene, komercijalne i turističke objekte.

Kompanija je istakla da je cilj projekta stvaranje integrirane urbane destinacije koja objedinjuje stanovanje, rad, rekreaciju i turizam, uz unapređenje kvaliteta života, moderne mobilnosti i dugoročne ekonomske i društvene održivosti u Meki.