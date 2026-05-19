Umjetnici u Gazi muralom na stijenama poslali poruku podrške Globalnoj floti Sumud Ovo je simbol solidarnosti aktivistima nakon izraelskog presretanja humanitarne flote

Palestinski umjetnici u Gazi oslikali su veliku stijenu duž obale muralom Globalne flote Sumud, izražavajući podršku aktivistima koji su pritvoreni nakon izraelske intervencije u međunarodnim vodama i šaljući poruku nade i solidarnosti uprkos blokadi i teškoj humanitarnoj situaciji u Gazi, javlja Anadolu.

Umjetničko djelo prikazuje brod koji nosi palestinsku zastavu kako plovi valovima i stvoreno je kao simbolična poruka podrške aktivistima koji pokušavaju doći do Gaze uprkos blokadi.

Palestinska umjetnica Sara Abu Sudeh rekla je da je mural imao za cilj prenijeti poruku nade i solidarnosti iz Gaze aktivistima iz Turske, Španije i drugih zemalja koje učestvuju u floti.

Izraelska vojska je u utorak zaplijenila više od 40 od ​​54 plovila koja učestvuju u Globalnoj floti Sumud koja ide prema Gazi, prema izraelskim medijima, i pritvorila oko 300 aktivista.

Ovo nije prvi takav incident u koji je uključena flota.

Krajem aprila, izraelska vojska napala je flotu brodova u međunarodnim vodama kod grčkog ostrva Krit. Konvoj je u to vrijeme uključivao 345 učesnika iz 39 zemalja, među kojima su bili i turski državljani.

Izraelske snage su potom zaplijenile 21 brod sa oko 175 aktivista, dok su preostali brodovi nastavili prema grčkim teritorijalnim vodama.

Izraelske snage su kasnije pustile aktiviste u međunarodnim vodama, osim dvojice - španskog i brazilskog aktiviste - koji su odvedeni u pritvorske centre unutar Izraela prije nego što su kasnije deportovani.

Oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući približno 1,5 miliona raseljenih osoba, živi u katastrofalnim humanitarnim uslovima u Gazi, pogoršanim dvogodišnjim izraelskim genocidom u kojem je ubijeno više od 72.700 ljudi i ranjeno više od 172.700, većinom žena i djece, uz to što je izazvao teške uslove gladi.

Uprkos prekidu vatre proglašenom u oktobru 2025. godine, Izrael je nastavio ograničavati pristup humanitarnoj pomoći i izvoditi svakodnevne napade, što je, prema podacima lokalnih vlasti, rezultiralo smrću 877 Palestinaca i ranjavanjem 2.602 drugih.